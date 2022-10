A part pour leur « opening night » dans le Tennessee, qui s’est fini sur un revers d’une courte tête (115-112), les Knicks réalisent un très bon début de saison. A domicile, au Madison Square Garden, ils ont en tout cas conservé leur invincibilité mercredi soir face à Charlotte, et ils pointent à la 2e place de la conférence Est.

Cela n’aura pas été facile, puisqu’ils ont eu recours à une prolongation, mais les coéquipiers de Jalen Brunson (27 points, 13 passes, 7 rebonds) ont réussi à se débarrasser d’accrocheurs Hornets, notamment grâce aux actions « clutch » de leur nouveau meneur.

« On doit gagner des matchs comme ça », explique Randle dans le New York Post. « Chaque match ne sera pas parfait. Arriver à s’imposer comme ça, c’est super pour nous. »

Dans un Madison plein comme un œuf, avec 19 812 fans surchauffés qui vont bientôt chanter son nom à l’unisson, les Knicks ont effectivement pu compter sur un Brunson décisif, auteur de 6 des 10 points de son équipe en prolongation.

« On a continué à se battre et on a fini par trouver un moyen de gagner ce match. On est resté concentré et on a réussi à faire les actions qu’il fallait à la fin du match. »

« Il faut savoir gagner des matchs laidement, c’est sûr »

Véritable général des parquets, Brunson a réussi une démonstration face à Dennis Smith Jr. dans la fin de match, à base de petits tirs en se retournant tout en déployant son arsenal de feintes et puis en sortant un gros shoot à 3-points pour égaliser dans le temps réglementaire.

« J’ai aimé le regard plein de détermination qu’on a eu, et je pense que ça vient d’abord et avant tout du regard de Jalen », a apprécié Thibodeau. « Son attitude a été excellente pour notre équipe. J’adore Julius, il a aussi été superbe depuis le début du camp d’entraînement. Ce regard plein de détermination est important. Si on a l’air frustré, on va jouer frustré. »

A trois rebonds du triple-double, Brunson a tout simplement établi son nouveau record en carrière à la passe avec 13 offrandes. Qu’il réussisse un tel total pour son quatrième match avec les Knicks est un très bon présage pour la suite. D’ailleurs, avec trois succès de rang à la maison, les Knicks n’avaient plus aussi bien commencé la saison depuis 2012 !

« Il faut savoir gagner des matchs laidement, c’est sûr », conclut Brunson. « Quand on joue bien, qu’on joue à la perfection, on est censé gagner les matchs. Mais quand on ne joue pas à notre meilleur niveau et qu’on lâche des avantages, comment est-ce qu’on répond ? Ce sont les signes d’une bonne équipe [de s’imposer dans la difficulté]. »