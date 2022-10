Kawhi Leonard déjà gêné par son genou droit

Pourtant remplaçant et limité à 20 minutes par match depuis le début de la saison régulière, Kawhi Leonard est déjà gêné par son genou droit, opéré en juillet 2021. L’ailier des Clippers est en effet resté sur le banc à Oklahoma City mardi soir.

Et le double champion NBA ne jouera pas non plus la revanche (Los Angeles a perdu) programmée jeudi entre les deux équipes puisqu’il va rejoindre Los Angeles ce mercredi, pour recevoir des soins.

« Après le shootaround, il a ressenti une raideur dans son genou », explique Tyronn Lue à ESPN. « On veut être prudent et s’assurer de bien faire les choses avec lui, même s’il veut jouer. Ça n’aurait pas été malin. Il peut nous en vouloir s’il le veut, mais ce n’est pas intelligent pour l’instant. »

Le coach des Clippers a précisé que le MVP des Finals 2019 ne souffre d’aucune rechute et que s’il repart vers la Californie, c’est uniquement afin de profiter de meilleures conditions pour effectuer ses soins.

Quant à sa participation à la rencontre de dimanche, contre New Orleans à Los Angeles, elle dépendra d’ici là des sensations de l’ancien de San Antonio et Toronto.