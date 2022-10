Kevin Durant a complètement craqué pour Ja Morant

Outsider pour le trophée de MVP, Ja Morant a débuté la saison sur les chapeaux de roue, et cette nuit, il a été exemplaire dans la victoire des Grizzlies face aux Nets. Non content de provoquer la sortie pour six fautes de Ben Simmons, il a répondu aux arabesques de Kyrie Irving, et il a été aussi efficace que spectaculaire. Un joueur rare, et Kevin Durant ne tarit pas d’éloges sur son adversaire d’un soir. Voici ce qu’il a déclaré avant le match.

« C’est un joueur unique et il ne ressemble vraiment à personne » assure l’ailier des Nets. « Il est très athlétique et très créatif. Physiquement, il nous rappelle quelqu’un comme Allen Iverson, même s’il est plus grand. C’est quelqu’un de sec et costaud. C’est un joueur incroyable ! »

Pour Durant, Morant tout comme Zion Williamson, croisé la semaine dernière au Barclays Center, sont des joueurs hors normes sur le plan athlétique.

« Ces deux gars sont uniques », a déclaré Durant. « Je suis arrivé en NBA avec DRose (Derrick Rose) et Russell Westbrook, et il y a tellement d’arrières athlétiques que j’oublie, mais ces deux-là se distinguaient le plus pour moi. Les choses qu’ils faisaient étaient inédites, et on voit d’autres joueurs faire la même chose. Je suis sûr qu’il s’inspire également de ces deux-là. La ligue est entre de bonnes mains. »

« C’est le joueur le plus vendeur de notre ligue, c’est le visage du futur de notre championnat »

Morant, Williamson ou encore Doncic et Young, et bientôt Wembanyama changent la NBA, mais aussi le jeu.

« Au fil du temps, on constate l’évolution du basket » rappelle Durant. « Ces 10 dernières années, ces 15 prochaines, on voit des gars qui sont en NBA en ce moment et qui vont aider à faire évoluer le basket. C’est vraiment de ça dont il s’agit. Ce n’est pas un joueur, deux ou trois joueurs qui changent le basket. C’est un groupe d’entre nous, et Ja fait partie de ce groupe, c’est sûr. »

Si Durant estime que Zion et Morant sont « uniques », il estime tout de même que Morant est la future superstar de la NBA. « C’est le joueur le plus vendeur de notre ligue, c’est le visage du futur de notre championnat. Il y a tellement d’enfants qui s’inspirent de ce qu’il fait. »