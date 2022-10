Patient, Simone Fontecchio a soigné ses débuts

Après trois victoires en autant de sorties pour débuter la saison, le Jazz est tombé pour la première fois cette nuit, sur le parquet des Rockets à Houston. Comme face à Denver, Minnesota et New Orleans, c’était un match offensivement disputé, mais qui cette fois n’a pas basculé en faveur des Jazzmen, plombés notamment par une adresse extérieure faiblarde (11/32).

Dans le troisième quart-temps, pour tenter d’apporter une solution à ce problème, Will Hardy s’est alors tourné vers Simone Fontecchio pour la première fois de la saison. Solide shooteur et plus largement attaquant, l’Italien, qui n’avait joué qu’une petite minute en cumulé sur les trois premiers matches, a donné satisfaction à son coach.

« Simone a été bon. Il nous a boostés. Il joue comme il faut, et il sait vraiment bien shooter. » a ainsi déclaré le jeune technicien du Jazz. « Il a bien négocié certains ‘drive-and-kicks’. Je suis content pour lui. »

Du côté de l’intéressé, qui termine son premier match officiel en NBA avec 13 points (5/9, 3/5 derrière l’arc) et 3 rebonds en 15 minutes, un soulagement d’avoir enfin brisé la glace, mais pas de relâchement. « Je travaille encore sur ma concentration, ma régularité dans le match. J’ai joué 15 minutes et j’ai commis 4 fautes. Donc je dois encore me faire au rythme. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait d’avoir pu aider l’équipe. »