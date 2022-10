Caleb Martin va inviter Christian Koloko à dîner

Caleb Martin n’a pas été surpris par la sanction prononcée à son encontre. Après son altercation avec le rookie Christian Koloko, le joueur du Heat a été sanctionné d’un match de suspension sans salaire. « Je savais qu’ils allaient examiner la chose et trouver les sanctions appropriées, je ne suis absolument pas en désaccord avec ça », réagit l’ailier à la sortie de l’entraînement d’hier.

Cette suspension vient clore une séquence « embarrassante » pour lui. « J’étais embarrassé samedi soir et le lendemain matin de la façon avec laquelle j’ai géré les choses parce que je veux être fier d’être plus professionnel que ça. » L’intéressé qui, contrairement à Christian Koloko, n’était pas sur le parquet cette nuit pour la revanche entre les deux équipes, dit ainsi avoir contacté le rookie des Raptors, par texto, à plusieurs reprises depuis l’incident.

« Je lui ai juste fait savoir que je m’excusais, que ce n’était pas ma façon de me comporter et que je ne tolérais pas ce genre de choses. Il a été cool par rapport à ça. On en a discuté et il comprend. Il ne m’en veut pas. Donc tant que lui et moi sommes en bons termes et qu’il comprend d’où je viens, tout va bien », poursuit le joueur du Heat.

J’aurais fait la même chose si j’avais été à sa place

Pour expliquer sa réaction sur le moment, Caleb Martin évoque une « accumulation » de contacts physiques dont il dit avoir été victime plus tôt dans le match, jusqu’à atteindre cette « ébullition ». « Je n’ai même pas réalisé que je l’avais approché comme ça. C’est de ma faute à 1000%. […] Je dois assumer l’entière responsabilité de ma façon d’agir et d’être l’initiateur et l’agresseur de cette situation. J’aurais fait la même chose si j’avais été à sa place. Je me serais défendu aussi, donc je ne lui reproche pas d’avoir fait ce qu’il avait à faire. »

Même si cela ne change pas grand-chose aux événements, le frère de Cody ajoute qu’il ne savait pas que son adversaire est rookie. « Je me souviens avoir été rookie et de m’être battu pour avoir du temps de jeu moi aussi. Vous allez faire tout ce qu’il faut, même s’il faut grimper sur le dos de quelqu’un. Je ne lui reproche donc pas du tout la façon dont il jouait. C’est leur culture et je la respecte », le joueur non-drafté, dans sa quatrième saison dans la grande ligue.

Ce dernier, estimant que le joueur des Raptors n’aurait pas dû être expulsé, a déjà prévu de payer un dîner à Christian Koloko ainsi qu’à Nikola Jovic, également suspendu un match. « Je sors beaucoup de ma poche en ce moment », termine Martin avec un sourire.