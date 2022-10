Les Lakers ont un oeil sur Josh Richardson

L’affreux début de saison des Lakers en général, et de Russell Westbrook en particulier, va sans doute pousser la direction à effectuer rapidement un échange. The Athletic redonne les pistes étudiées cet été avec d’abord les Pacers pour récupérer Buddy Hield, puis les Hornets avec Terry Rozier. Les deux options sont au point mort, mais nos confrères rapportent que les Lakers seraient toujours intéressés par le profil de Terry Rozier. Même si c’est en échange de Russell Westbrook, ils ont pourtant déjà tout ce qu’il faut avec Dennis Schroder, Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

The Athletic propose une 3e piste, et elle mène à San Antonio. Comme les Spurs sont en pleine reconstruction, leur nom était déjà apparu pour prendre en charge la dernière année de contrat de Westbrook. Le joueur visé serait Josh Richardson, ancien swingman du Heat, au profil de « 3-and-D » depuis son arrivée aux Spurs. Depuis le début de saison, il shoote près de six fois à 3-points par match, et avec un superbe pourcentage : 47%.

Reste à savoir si les Spurs sont disposés à prendre le contrat de Westbrook, puis à s’en séparer…