Lauri Markkanen en Utah de grâce

Il était transformé par son passage de Chicago à Cleveland, mais Lauri Markkanen l’est encore davantage depuis son arrivée à Utah ! Débarqué au Jazz à la fin de l’été dans l’échange impliquant Donovan Mitchell, le Finlandais s’impose comme le leader offensif de cette surprenante équipe, invaincue depuis trois matches.

Même s’il mesure 2m13, Markkanen n’a pas le physique et le jeu d’un pivot. C’est un ailier-fort, toujours en mouvement, et qui aime frapper de loin. Un intérieur moderne qui s’épanouit dans ce basket où tout le monde tire dans le même sens.

« Je me prouve à moi-même que je peux faire plein de choses sur le terrain, des deux côtés du terrain, et ça m’a permis en quelque sorte de me redonner confiance. J’ai le sentiment d’être prêt pour cette saison » explique le 7e choix de la Draft 2017.

« Un luxe d’avoir un joueur qui a ce niveau de polyvalence »

Pour son jeune entraîneur, c’est une chance d’avoir un jeune aussi talentueux, et un élément habitué à se comporter en leader en sélection.

« Il s’agit de construire sur cet été, et c’était une remarquable illustration du jeu de Lauri dans son ensemble et il a plus à offrir que ce qu’il a peut-être montré dans le passé » estime Will Hardy. « Nous avons besoin de sa polyvalence et nous allons lui demander chaque soir de faire une variété de choses différentes des deux côtés du parquet. Il a tout fait jusque là, comme défendre sur des ailiers ou Nikola Jokic. Il s’est occupé du pick-and-roll, il a posé des écrans et il a écarté le jeu. En tant que coach, c’est un luxe d’avoir un joueur qui a ce niveau de polyvalence. »

Après trois matches, l’ancien Cavalier tourne à 24 points, 9.7 rebonds et 3.7 passes de moyenne. Ce sont ses meilleures moyennes en carrière, et Markkanen reste prudent. « Tout s’assemble bien ici. J’essaie de rester actif et agressif des deux côtés du terrain. C’est un bon début mais on doit continue d’apprendre et de s’améliorer. »