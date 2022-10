Passes en carrière : Chris Paul dans un club très, très fermé

Ils n’étaient que deux, et ils sont désormais trois. Depuis cette nuit, Chris Paul a rejoint le club très fermé des joueurs ayant atteint la barre des 11 000 passes en carrière. Le meneur des Suns, âgé de 37 ans, rejoint ainsi John Stockton et Jason Kidd, et c’est évidemment un remarquable accomplissement. Surtout qu’il a fait ça, à Los Angeles, devant ses parents, son épouse, ses enfants et son frère.

« Il y a eu beaucoup de premières fois ici au Staples Center. Pardon… à la Crypto Arena » a-t-il réagi. « Franchement, je n’en avais aucune idée, et je l’ai appris en rejoignant le banc. »

C’est sur une passe pour un alley-oop de Deandre Ayton que Paul a réalisé sa 11 000e passe, et il devient au passage le premier joueur de l’histoire à cumuler plus de 20 000 points et plus de 11 000 passes.

« C’est épatant ! » reconnaît Monty Williams. « Je le regarde, et je suis là à me dire « Nom d’une pipe, je vais coacher Chris Paul ! »

Dans sa 18e saison, le meneur des Suns estime qu’il a eu de la chance dans sa carrière. La chance de croiser « de très grands shooteurs, et de très grands joueurs de manière générale ». « Je suis un privilégié » estime-t-il, citant David West, Peja Stojakovic ou bien sûr Devin Booker parmi ses partenaires préférés.

Quant à savoir s’il peut grimper au classement des meilleurs passeurs de l’histoire, il lui faudra se montrer patient. Pour la 1ère place, John Stockton est intouchable avec ses 15 806 passes en carrière. En revanche, Paul peut encore rattraper les 12 091 passes de Jason Kidd. Mais il lui faudra peut-être deux saisons pour y parvenir…