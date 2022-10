Steve Kerr très en colère contre ses remplaçants

On le sait, Steve Kerr a un problème de riches. Il dispose d’une rotation de 12 joueurs, et il cherche la bonne formule pour sa « second unit ». Comment faire en sorte que les Warriors maintiennent le même basket pendant 48 minutes ?

Clairement, ce n’est pas la victoire étriquée face aux Kings qui va le rassurer. Si son cinq majeur n’a pas grand chose à se reprocher, et la colonne des +/- le confirme, en revanche, les remplaçants ont été à la peine. A neuf minutes de la fin, les Warriors menaient de 17 points, et pourtant Kerr s’est fâché.

« C’est à cause de la défense sur transition » répond le coach de Golden State à propos de son temps-mort. « Le plus important, c’était le manque d’énergie. On a un groupe de remplaçants qui devraient se défoncer pour être sur le terrain, à courir partout et à jouer avec une énergie de dingue. Et c’est ça qui m’a énervé. Il y a eu cette défense sur transition sans aucune conviction. Il n’y avait pas d’envie, pas de vie dans ce groupe. Il va falloir trouver ce qu’on recherche en termes d’énergie et de leadership ».

Qui était sur le terrain à ce moment-là ? Quatre remplaçants et un titulaire : Jordan Poole, Klay Thompson, Moses Moody, Jonathan Kuminga et James Wiseman. Pas de Stephen Curry ou de Draymond Green, et finalement personne pour imposer son leadership. Pourtant, Klay Thompson a de la bouteille, mais il a vécu une soirée compliquée (3 sur 10 aux tirs). Poole a certes inscrit 24 points, mais il termine avec le plus mauvais +/- de l’équipe (-18). Quant aux trois autres, ils ont 20 ou 21 ans, et ils manquent de rigueur.

« Ce n’est pas entièrement mérité de les mettre tous ensemble, mais c’est un championnat difficile. C’est marche ou crève, et il faut trouver des solutions » poursuit Kerr.

« Nous donnons parfois l’impression que c’est facile, alors que cela s’est construit sur une décennie de travail et de répétitions »

Pour Stephen Curry, revenu en jeu pour assurer la victoire, ses jeunes coéquipiers doivent en passer par là.

« On peut en parler et on leur a dit : « Hey, en 2012, nous sommes aussi passés par là ». Mais il faut le vivre » explique Curry à propos de ses jeunes coéquipiers. « Cela fait partie de la progression des jeunes de comprendre à quel point c’est difficile de gagner dans cette ligue. Quand on regarde l’équipe qui nous rend visite, elle est à 0v-2d, mais ils vont se battre. Ils vont jouer avec fierté pour passer l’obstacle, et peu importe l’avance qu’ils ont, ils vont se battre, surtout avec Mike Brown et ce qu’il prêche là-bas. »

Au final, cela fait partie de l’apprentissage. Comprendre que si les Warriors ont remporté quatre titres en sept ans, c’est à force de « travail et de répétitions ».

« C’est une bonne leçon : nous donnons parfois l’impression que c’est facile, alors que cela s’est construit sur une décennie de travail et de répétitions. C’est vraiment difficile de gagner dans cette ligue et de le maintenir… 48 minutes, c’est long. Comme vous l’avez dit, chaque détail compte, alors vous devez le ressentir et vous exposer un peu pour comprendre ce que signifie gagner. »