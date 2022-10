Joel Embiid : « Je ne pouvais plus marcher »

Après deux premiers matches moyens, Joel Embiid a repris son entreprise de démolition des raquettes. Cette nuit, face aux Spurs, il a cumulé 40 points, 13 rebonds, 3 passes et 2 contres. Une performance insuffisante pour offrir une première victoire aux Sixers, et sans surprise, il a dû répondre aux affirmations de Doc Rivers. La veille, son coach avait révélé que son joueur souffrait d’une douleur au pied.

« Cela a commencé quand l’équipe était à L.A., et c’est arrivé de nulle part », a expliqué Joel Embiid, son fils sur les genoux. « J’ai cru que c’était, je ne sais quoi… Des courbatures. Mais au fil des joueurs, c’est devenu de pire en pire. A un point où je ne pouvais plus marcher et où c’était vraiment douloureux. Mais je vais bien. Pas besoin de trouver des excuses. Nous devons simplement mieux jouer. On débute lentement, mais il ne faut pas s’en inquiéter. C’est une nouvelle équipe. Il faut trouver un moyen de gagner. »

Cela va durer encore plusieurs semaines

Embiid confirme aussi qu’il n’a pu s’entraîner normalement… « J’essaie de retrouver mon niveau d’avant. En arrivant au training camp, je n’avais rien fait depuis environ deux mois, et ce qui m’a vraiment freiné. J’essaie encore de retrouver ma forme et j’espère que tout reviendra à la normale. »

En attendant, Doc Rivers va continuer de le ménager, avec de plus larges périodes de repos. « Ce n’est évidemment pas ce qu’on envisageait de faire au début de la saison » reconnaît le coach de Philadelphie. « Mais nous avons le sentiment que pour Joel, au regard de sa condition physique et comme il ne s’est pas entraîné avant le camp d’entraînement, c’est la meilleure solution pour le faire jouer actuellement. Et cela va probablement durer quelques semaines de plus jusqu’à ce que nous estimions qu’on peut le remettre en meilleure forme. »