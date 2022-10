Kawhi Leonard et John Wall ménagés

Bonne nouvelle pour les Kings, et moins bonne pour les fans des Clippers, puisque ce soir, Tyronn Lue a décidé de laisser au repos Kawhi Leonard et John Wall pour le déplacement à Sacramento. La raison est simple : les Clippers sont en back-to-back, et Leonard, comme Wall, ne sont pas encore autorisés à les disputer.

Les deux sont préservés pour l’affiche de dimanche soir avec la réception des Suns à la Crypto.com Arena. Remplaçants tous les deux pour attaquer cette saison, Leonard et Wall ont respectivement joué 21 et 25 minutes dans la victoire face aux Lakers, et cumulé 29 points à 13 sur 27 aux tirs.

Incertain, Reggie Jackson sera en tenue, et il débutera la rencontre.