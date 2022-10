WNBA | Curt Miller, nouveau coach des Los Angeles Sparks

Les Los Angeles Sparks ont trouvé leur nouvel entraîneur et il s’agit de Curt Miller, élu deux fois coach de l’année (2017 et 2021) en WNBA. Selon Yahoo Sports, ce dernier a signé un contrat de plusieurs saisons avec la franchise californienne.

Déjà passé par les Sparks en 2015 dans le rôle d’assistant coach, Miller a fait ses preuves sur le banc du Connecticut Sun où depuis 2016 il a construit un projet de qualité menant la franchise en WNBA Finals à deux reprises (2019 et 2022). Il y occupait aussi le poste de GM !

Le début du chantier

Un nouveau défi l’attend : remettre L.A sur la voie du succès, et cette fois, ce sera uniquement comme entraîneur. Depuis le départ de Candace Parker en 2021, les Sparks n’ont plus connu les playoffs. Pire, l’équipe présente le troisième plus mauvais bilan de la ligue sur les deux dernières saisons.

Pour retrouver le chemin du succès, le choix de la franchise triple championne WNBA s’est donc porté sur un ancien de la maison qui « porte cette franchise dans son coeur » pour reprendre ses mots. Il prendra le relais de Fred Williams, qui avait assuré l’intérim après le licenciement de Derek Fisher au cours de la saison régulière.