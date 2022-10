Après son exil en Chine, Noah Vonleh profite de chaque jour passé en NBA

Il y a six mois, si on avait dit à Noah Vonleh qu’il serait la première rotation d’une équipe finaliste en titre, dès le premier match de la saison diffusé sur antenne nationale, il n’y aurait probablement pas cru.

C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé dans la nuit de mardi à mercredi à Boston, dans le premier quart-temps du premier match de l’exercice 2022/23 entre les Celtics et les Sixers. Alors que Al Horford avait rapidement écopé de deux fautes dès les premières minutes, c’est effectivement le 9e choix de la Draft 2014, natif du Massachussetts, qui l’a remplacé.

Ancien « lottery pick » qui n’a jamais réussi à s’imposer en NBA, tombé dans l’oubli au fil des saisons au point de passer par la Chine la saison passée pour se relancer, Noah Vonleh s’est alors retrouvé à défendre face à Joel Embiid, pour son retour officiel dans la Grande Ligue. Un « welcome back to the NBA moment », en quelque sorte.

« La Chine… c’est différent. Ce que je veux dire, c’est qu’il n’y a pas de Joel Embiid là-bas » a-t-il ainsi déclaré, alors que la superstar des Sixers l’attaquait d’entrée au poste bas, récoltant un panier avec la faute.

Une nouvelle perspective

Moyennement ravi de sa pige dans la faiblarde ligue chinoise, l’ancien pensionnaire de la célèbre fac’ d’Indiana parvient tout de même à en tirer du positif. « Ça m’a encore plus motivé. J’étais là-bas, et je me demandais parfois ce que j’y faisais, je me questionnais. Mais justement, ça m’a rendu encore plus affamé. »

Finalement, son exil loin des Etats-Unis était un mal pour un bien, qui lui a rappelé que rien n’est jamais acquis en NBA. La preuve : s’il a bien réussi à retrouver un « roster » NBA, il n’en est qu’aux débuts de ses efforts puisque son contrat à Boston n’est pour l’heure que partiellement garanti jusqu’en janvier.

« J’ai eu cette opportunité ici, et j’essaye d’en tirer le maximum. Mais le plus dur est à venir, car je dois maintenant passer la date butoir du 7 janvier. Donc je dois continuer à bosser, en prenant un jour après l’autre » a-t-il ajouté.

Une décision qui ne lui appartiendra pas, naturellement, mais sur laquelle il peut influer positivement en offrant des bonnes minutes à son coach. Ce qui a été le cas, lors de la première sortie des Celtics face aux 76ers.

« Il a une bonne attitude, il bosse dur et s’intègre dans notre schéma défensif » confirme ainsi Joe Mazzulla. « Il a switché, défendu en ‘drop’. Plusieurs choses intéressantes. C’est en fait ce qu’il fait : plein de petits trucs utiles. C’est dans ce rôle qu’il peut nous aider. »

Mais dans le fond, quoi qu’il advienne le 7 janvier, Noah Vonleh sera satisfait. Car son retour en NBA n’est pas seulement un succès sportif, qui peut revitaliser pour sa carrière. C’est aussi, à ses yeux, une réussite personnelle sur le plan humain.

« J’ai appris, de moi-même, que je n’abandonne pas. Je vais continuer à lutter, à me donner à fond face à l’adversité » conclut-il ainsi.