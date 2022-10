JaMychal Green a déjà conquis tous les Warriors

Si on a beaucoup parlé de Draymond Green depuis un mois, son homonyme, JaMychal, est bien plus discret. Certains avaient même oublié que les Warriors l’avaient signé cet été. Une jolie pioche tant l’ancien Roannais a toujours répondu présent, que ce soit aux Clippers ou aux Nuggets. Un intérieur polyvalent, capable de sanctionner de loin. Le profil idéal pour tirer son épingle du jeu à Golden State, et l’intéressé se sent déjà comme un poisson dans l’eau.

« Ici, ils laissent simplement jouer. Il suffit d’entrer en jeu et de faire le geste juste » explique Green dans le San Francisco Chronicle. « Je connais mon rôle, et je ne vais pas en sortir. Je connais Steph, Klay, Jordan, et ce sont les cibles principales. Ils sont au coeur de l’attaque. Il faut donc juste faire sa part de travail et mettre des tirs. »

Signé au salaire minimum, Green a pris la relève d’Otto Porter Jr mais dans un rôle différent, avec de la dureté, du rebond et de la couverture dans la raquette.

« Je n’avais pas conscience à quel point il était avant de le coacher au quotidien » rapporte Steve Kerr. « C’est un joueur très intelligent, qui comprend immédiatement les schémas et les concepts. Il est en NBA depuis un certain moment maintenant, donc il a une bonne connaissance du fonctionnement. Il a aussi beaucoup de feeling, des deux côtés du terrain. C’est bien de pouvoir ajouter un joueur grand et costaud qui prend des rebonds, qui fait des écrans retards, et qui peut défendre sur plusieurs postes. L’autre jour, il a défendu sur LeBron James. Il peut défendre haut, et sur des pivots. »

De retour à 100% de ses moyens

Face aux Lakers, Green a compilé 8 points et 7 rebonds, dont 5 offensifs ! Pour Stephen Curry, ce sont des stats impressionnantes au regard du peu de ballons touchés. « Il est très intelligent. Lors du premier match, il a fait une action depuis le côté faible. J’étais à l’aile, et il était dans le coin. On a fait circuler le ballon jusqu’à nous, et il s’est empressé de monter me faire un écran. On n’y avait pas vraiment penser. Il a simplement vu l’action, et il a tenté de faire en sorte que je sois démarqué, qu’il s’agisse pour moi de shooter ou pour lui de s’ouvrir vers le cercle. C’était le timing parfait, et j’ai eu un 3-points. On peut dire qu’il avait bien senti les choses. »

L’autre bonne nouvelle, c’est qu’à Golden State, on espace beaucoup le jeu, et Green va se retrouver avec de belles positions pour faire mouche de loin. La saison passée, son pourcentage à 3-points avait connu une grosse baisse, mais c’était lié à une blessure au poignet. « Mon poignet va bien, et mon shoot est bon, donc je vais continuer de shooter » prévient-il. « L’an passé, j’étais blessé, et beaucoup de gens m’ont critiqué sur mon tir. Je vais leur montrer cette année… »