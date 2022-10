Les Raptors au révélateur d’un calendrier dément

Vainqueurs sur le fil à Cleveland en ouverture de la saison, les hommes de Nick Nurse savent bien que le plus dur est à venir. Au menu, Toronto va devoir enchaîner un déplacement à Brooklyn, une double-confrontation à Miami puis la réception des Sixers pour deux matchs de suite.

Un programme bouillant qui a le mérite de placer les Raptors dans le vif du sujet d’entrée. La première victoire à Cleveland a permis de donner le ton. Il faut maintenant continuer à enchaîner les bonnes perfs et à retrouver les repères qui ont fait le succès de l’équipe canadienne la saison dernière.

« Ces 10 ou 20 premiers matches, c’est là que nous devons établir qui nous sommes en tant qu’équipe, nous devons mettre en place notre identité », a déclaré le vétéran Thaddeus Young. « Parce que si vous n’établissez pas votre identité tôt, alors vous n’obtiendrez pas de coups de sifflet, vous ne pourrez pas décider qui joue physiquement, et les arbitres vont commencer à siffler des trucs ».

Un collectif plus fort avec un an de plus ?

Pour Nick Nurse, ce calendrier dément n’est pas forcément une mauvaise chose. Les adversaires seront de qualité, mais ces Raptors ont les armes pour tirer leur épingle du jeu.

« Je crois qu’on a conscience qu’il va falloir vraiment être compétitifs. Ce sont toutes de bonnes équipes », a glissé coach Nurse. « L’identité de l’adversaire n’a pas vraiment d’importance. Nous savons que nous pouvons tenir tête aux meilleures équipes et je crois qu’il faudra être encore meilleur face à toutes ces équipes. Donc nous devons nous inquiéter de nous-mêmes ».

Les Raptors pourront également compter pour atout leur vécu collectif tiré de la saison dernière, qui a permis à l’équipe de monter en puissance au fil des mois. Cette saison, la logique veut que Toronto revienne plus fort.

« J’ai été dans un certain nombre d’équipes et nous avons pris de meilleurs départs parce que nous étions tous acclimatés les uns aux autres », a ajouté Thad’ Young. « Nous savions tous exactement où certains gars voulaient recevoir le ballon, nous connaissions les systèmes, nous n’essayions pas d’apprendre des choses sur le tas. Je pense que l’année dernière tout le monde apprenait encore des choses. Évidemment, il y avait Pascal (Siakam), OG (Anunoby), Fred (VanVleet), ces gars-là étaient déjà là et savaient déjà tout. Mais tous les nouveaux gars étaient en transition et devaient se demander : « Où vais-je scorer ? Comment est-ce que je m’intègre dans le moule de ce que nous faisons ? ».

Problème, Brooklyn, Miami et Philly peuvent dire la même chose puisque les trois formations n’ont pas chamboulé leur effectif par rapport à la saison dernière. La progression de Toronto sera d’autant plus intéressante à suivre.