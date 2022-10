Bradley Beal apprécie son « Big Three »

« Je suis juste heureux de pouvoir jouer au basket. Je n’ai pas pu jouer pendant un moment ». Éloigné des terrains depuis fin janvier, Bradley Beal a savouré son retour au jeu à sa juste valeur mercredi soir lors de la première victoire de ses Wizards à Indiana (107-114).

On a pu assister aux premiers pas des Wizards « Next Gen », avec ce trio majeur qu’il forme désormais en compagnie de Kyle Kuzma et Kristaps Porzingis, deux joueurs qu’il continue de découvrir. Pour sa grande première, l’association a plutôt bien fonctionné à Indianapolis, avec deux double-double pour Kuz’ (22 points, 13 rebonds) et KP (15 points, 10 rebonds) tandis que Bradley Beal a aligné 23 points, 6 passes décisives et 5 rebonds.

De quoi lui donner un aperçu de ce que le trio pourrait donner sur le long-terme. « C’était incroyable. On aime l’agressivité de Kuz’. Il progresse et apprend constamment. Et KP est une ‘licorne’. Sa taille, son toucher n’ont pas d’égal. Et on va avoir besoin de ces deux-là pour continuer à progresser ».

Un trio encore en rodage

Mais la priorité sera la défense. Et pour Bradley Beal, ça commence par Kyle Kuzma et lui. « Nous devons garder cet état d’esprit de vouloir défendre tous les soirs. Nous allons avoir la majorité des tâches les plus difficiles en défense sur certains gars. Une fois que Kuz’ et moi sommes prêts à défendre, ça donne le ton à tous les autres », a-t-il indiqué.

Pour le reste, et l’attaque notamment, il faudra bien sûr du temps. L’importance du vécu collectif n’est pas anodine et comme l’a souligné Wes Unseld Jr, l’équilibre entre ses forces en présence sera la clé de la réussite cette saison. Pour l’heure, Bradley Beal continue d’apprendre les spécificités du jeu de Kristaps Porzingis.

« Franchement, on est encore en train de se connaître. Mais on aime l’état actuel de notre cohésion. Je suis encore en train d’apprendre les endroits où il préfère avoir le ballon, où il aime jouer en isolation, et lui pareil avec moi. Mais on sait qu’on va être très difficiles à défendre, notamment en raison du fait que beaucoup d’équipes vont switcher, ce qui va créer beaucoup de « mismatchs ». Il faudra faire le bon choix, que ce soit car il sera défendu par un petit ou moi par un grand. On va essayer de maintenir les défenses sur leurs gardes en sachant ce que notre duo peut faire », a ajouté le capitaine des Wizards.

L’opposition devrait monter d’un cran ce vendredi soir pour la première de la saison régulière à Washington avec la réception de Chicago.