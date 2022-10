NCAA | Nick Smith Jr. prend le pouvoir à Arkansas

Même si la cuvée de prospects pour la Draft 2023 sera cette saison dominée par deux phénomènes qui ne jouent pas en NCAA, Victor Wembanyama et Scoot Henderson, il n’en demeure pas moins que le championnat universitaire, comme tous les ans, sera toujours le fournisseur principal de rookies pour les franchises NBA.

Parmi les gros noms du circuit universitaire pour cette saison 2022/23, il y a Nick Smith Jr. Un arrière moderne, « combo-guard » par excellence capable aussi bien d’être un « playmaker » qu’un scoreur qui peut finir au cercle et créer son tir, le natif de l’Arkansas est un « freshman » pour le programme de son Etat natal, les Razorbacks d’Arkansas.

Classé à la première position des meilleurs joueurs de la promotion 2023, il était une star au lycée, et conservera ce statut cette saison, alors qu’il est unanimement considéré comme un potentiel choix du Top 5 de la Draft 2023.

Tout ça à 18 ans seulement, au sein d’une équipe attendue sur le devant de la scène nationale cette saison, comme en atteste leur 10e place dans le Top 25 de pré-saison de l’Associated Press, et dont il sera le leader offensif, sur le poste le plus important en NCAA.

Pas impressionné pour un sou

En somme, les attentes qui entourent le jeune meneur sont assurément conséquentes. Mais ça ne semble pas vraiment le gêner, comme le laisse entendre la confiance qu’il affiche quand il évoque ce sujet.

« J’ai toujours joué face à des joueurs plus âgés que moi, donc j’ai toujours eu quelque chose à prouver. Ce sera pareil cette année, j’entends notamment dire que, de par mon statut de ‘freshman’, je ne serai pas capable d’accomplir telle ou telle chose. Peu importe, ça m’est égal. Ils verront. » a-t-il en effet lancé, avant de prévenir qu’il n’est pas venu à Arkansas, pour ce qui sera probablement sa seule saison universitaire, pour se faire des amis. « Et je suis un compétiteur, je déteste perdre. Je suis très sérieux et méticuleux dans mon approche du jeu. »

Une confiance inébranlable qui va de pair avec son jeu aussi explosif qu’élégant, qui a séduit son coach depuis déjà un bout de temps et qui devrait lui permettre de naviguer sereinement dans les eaux, parfois agitées pour un « freshman », de la NCAA.

« Je pense qu’il est habitué à répondre aux attentes. C’était comme ça déjà quand il était au lycée. » a ainsi déclaré Eric Musselman. « C’est ce genre de joueur qui se déplace avec une telle élégance, comme s’il était sur des patins à roulettes. Esthétiquement, c’est un joueur très agréable à voir jouer, puisqu’il peut se jouer de la défense de diverses manières. Il pourra jouer sur les deux postes d’arrière pour nous et pour nous son avenir est brillant. »

Crédit photo : KNWA Fox 24