Un retour clair et Nets pour Zion Williamson

Il a passé sa première mi-temps le sourire aux lèvres. Clairement, Zion Williamson était heureux de retrouver les parquets NBA. Sa feuille de statistiques le prouve aussi puisqu’il a compilé 25 points, 9 rebonds et 4 interceptions dans l’impressionnante victoire des Pelicans sur le parquet de Brooklyn.

Des chiffres qui rappellent ceux de sa dernière année en NBA, en 2020/21, car il reste, rappelons-le, sur une saison blanche. « Il a repris là où il s’était arrêté », explique Brandon Ingram à ESPN. « C’est comme s’il n’avait jamais été absent », ajoute Willie Green.

Même Kevin Durant ne pouvait que s’incliner devant la performance du All-Star 2021. « Il a l’air en bonne forme, il a l’air bien. 25 points, 9 rebonds, c’est normal pour lui. »

Après plus d’un an sans jouer, rien n’a changé : Zion a fait du Zion. Il a uniquement marqué près du cercle (ses onze paniers ont tous été inscrits dans la raquette) et a imposé sa puissance à Ben Simmons. Comme un symbole de son match, dès le premier panier, il loupe la cible avant de prendre son rebond, de remonter et de conclure.

« Il y a eu des tirs où je me suis dit que c’était bon, mais ce n’est pas rentré », constate-t-il, encore un peu rouillé. « Mes coéquipiers sont là pour moi, ils me disent de rester agressif, de continuer d’attaquer, d’être moi-même. Ils sont près de moi donc ma confiance va rester très élevée. »

Le joueur de New Orleans doit retrouver ses sensations mais également s’adapter à ses nouveaux coéquipiers. Et pour cause : avant ce premier match, seuls Brandon Ingram et Naji Marshall avaient déjà évolué à ses côtés.

« Il y a de la place pour progresser », assure l’ancien de Duke. « J’apprends encore à connaître mes coéquipiers. Les choses sérieuses ont commencé désormais, je suis impatient d’avancer. »