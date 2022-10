Le MVP de la nuit | DeMar DeRozan démarre très fort à Miami

Il y a quelques jours, DeMar DeRozan expliquait que certaines équipes lui avaient proposé le salaire minimum il y a un an, avant son arrivée à Chicago. Une hérésie au regard de sa saison passée – sa meilleure en carrière au « scoring » avec 28 points de moyenne – et de l’entame de son nouvel exercice.

Cette nuit sur le parquet du Heat, le joueur de 33 ans est reparti sur les mêmes bases offensives que l’an passé. En l’absence de son compère à l’arrière Zach LaVine, il a pris les choses en main en rendant une impressionnante copie à 37 points (14/22 aux tirs dont 2/3 de loin), 9 passes, 6 rebonds, 2 interception et 1 contre pour 42 d’évaluation.

Pas mal pour un joueur que certains acteurs voulaient brader à sa sortie des Spurs… « Peu de gars dans cette ligue bossent aussi dur que moi », rappelle l’arrière des Bulls au démarrage de sa 14e saison.

Auteur de seulement neuf points en première période, l’arrière a commencé son festival dans le troisième quart-temps avec 17 points. Le grand copain de Kyle Lowry, son adversaire du soir, a profité de « switchs » favorables en visant notamment Tyler Herro en défense. Mais même lorsque Jimmy Butler ou Caleb Martin ont voulu s’occuper de son cas, il a toujours trouvé une parade.

Un joueur cérébral en action

Pas maladroit de loin, avec un panier primé en mode « dagger » à trois minutes du terme, il a fait le plus gros de ses dégâts dans son habituel jeu en périphérie, avec beaucoup de tirs ligne de fond. Surtout, l’attaque des Bulls a beaucoup mieux tourné lorsqu’il était en jeu, en témoigne son +13 au score.

« Je pense que toute sa routine, ce qu’il fait pendant l’été et les efforts qu’il déploie le préparent à ces situations. Et il prend grand soin de lui. Il est vraiment, vraiment cérébral. C’est un joueur intelligent », salue Billy Donovan.

Pour la petite histoire, c’était son deuxième plus gros carton offensif pour un match d’ouverture derrière une sortie à 40 points en 2016, alors qu’il portait encore le maillot des Raptors.

Malgré cette grosse première sortie, le MVP de la soirée retient surtout les efforts de son équipe. « On a connu une sacrée expérience l’année dernière en termes d’apprentissage. On a ce plan et on s’y tient. Le QI basket, le cran, le fait de se bagarrer, l’attention aux détails en fin de match : on a fait un excellent travail dans ce domaine ».