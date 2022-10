Reprise reportée pour Zach LaVine

« Je me sens bien, tout simplement. Et je pense que c’est le plus important, de ne plus ressentir de raideurs ou de douleurs, et de pouvoir aller sur le terrain sans penser à certaines limitations ».

C’est ce que déclarait Zach Lavine lundi à propos de son genou opéré, avant de préciser qu’il restait prudent : « Je vais continuer à surveiller, à faire de l’entretien. C’est comme ça, je suis obligé après avoir subi deux opérations sur le même genou ».

Malheureusement, c’était prémonitoire puisque le staff médical des Bulls a estimé qu’il existait encore un risque de rechute. Dans son communiqué, la franchise parle de « gestion de la charge de travail sur son genou ».

En conséquence, l’arrière ne jouera pas ce soir face au Heat, et The Athletic annonce qu’il pourrait aussi rater la rencontre de vendredi face aux Wizards. Il pourrait débuter sa saison, à domicile, dimanche face à Cleveland.

Un coup dur d’entrée pour les Bulls, déjà privés pour plusieurs semaines de Lonzo Ball.