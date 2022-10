Les retrouvailles d’Isaiah Joe et Jaylin Williams dans l’Oklahoma

Près de quatre ans après leur dernier match ensemble, Isaiah Joe et Jaylin Williams fêtent leur retrouvailles cette saison, en NBA dans les rangs du Thunder.

Entre 2016 et 2018, les deux joueurs ont en effet joué ensemble pendant deux saisons, pour l’équipe de leur lycée de Fort Smith, dans l’Arkansas.

« Je leur ai demandé s’ils avaient perdu le moindre match au lycée, avec deux joueurs de calibre NBA dans la même équipe. Ils m’ont dit qu’ils ont perdu la finale du championnat de l’Etat, donc c’est vite devenu un sujet douloureux pour eux » s’amusait leur coach Mark Daigneault.

L’arrière, plus âgé de trois ans, a ensuite rejoint le programme universitaire local d’Arkansas. Un programme que Jaylin Williams rejoignait à son tour deux ans plus tard, en 2020, une fois ses années lycées passées. En NCAA, les deux ancien coéquipiers au lycée n’ont pas eu l’occasion de jouer ensemble, car Isaiah Joe s’est présenté à la Draft 2020, alors que Jaylin Williams débutait lui sa carrière universitaire à la rentrée 2020.

Mais, sans qu’ils puissent le deviner à l’avance, ce n’était que partie remise, puisqu’ils sont désormais réunis, au plus haut niveau de leur sport.

« Le monde est petit, hein ? » déclarait Isaiah Joe ce mardi, après un entrainement avec sa nouvelle équipe. « Avec Jay’, on a grandi ensemble. Il est un peu plus jeune que moi, donc on a seulement eu l’occasion de jouer ensemble au lycée. J’étais un ‘senior’ en 2018, lui un ‘sophomore’. […] C’est génial de se retrouver ici avec lui. C’est un gars génial, avec une attitude et une éthique de travail irréprochables.«