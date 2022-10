Les larmes de Stephen Silas après la prolongation de contrat de Kevin Porter Jr.

Même si seule la première année sera garantie, Kevin Porter Jr. a tout de même signé une jolie prolongation de contrat de quatre ans et 82.5 millions de dollars lundi soir. Face à un joueur talentueux et jeune, mais au comportement parfois instable, les Rockets ont clairement assuré leurs arrières en cas de problèmes.

L’ancien rookie turbulent de Cleveland voit ce contrat comme un aboutissement et, en même temps, comme le début d’une nouvelle aventure.

« J’ai toujours vu que j’avais du potentiel, mais ces dernières années, ce n’était que du potentiel. Tout commence à se mettre en place, c’est génial », a déclaré Kevin Porter Jr. pour le Houston Chronicle. « Cela veut dire beaucoup pour moi, c’est un moment important de ma vie. Ma carrière a ressemblé à des montagnes russes et ce contrat va me pousser à bosser encore plus dur. »

Cette prolongation, même si elle intègre des clauses, a été accueillie avec joie et émotion par Stephen Silas. Kevin Porter Jr. avait été très élogieux envers la franchise texane ces derniers temps et quand on lui a rappelé cela, le coach a mis de longues secondes à parler. « Cela veut dire beaucoup », a-t-il fini par lâcher, les larmes aux yeux.

« Quand on repense d’où il vient, à comment on l’a eu… », se souvient le coach. « Il a été dans la bulle en G-League, il a connu des hauts et des bas, des suspensions. On a traversé beaucoup de choses ensemble. Quand on a consacré autant de temps à quelque chose, qu’on a fait autant d’efforts, qu’on a eu autant de conversations, voir que ça porte ses fruits, ça fait du bien. Il a bien grandi depuis son arrivée ici. Je suis fier de lui. Je ne peux pas être plus fier qu’en ce moment. Ce n’est que le début. »