Trophées de la saison | Les choix des lecteurs de Basket USA

Ce week-end, nous vous demandions votre avis sur les différents trophées individuels de la saison 2022/23.

Deux jours plus tard, mais surtout à quelques heures de l’ouverture de la nouvelle campagne, on vous propose donc maintenant de découvrir les résultats de vos votes et de voir qui sont vos favoris pour les titres de MVP, Rookie de l’année, Défenseur de l’année, Sixième homme de l’année et Progression de l’année.

MVP : Luka Doncic

Préféré aux incontournables Joel Embiid (27%) et Giannis Antetokounmpo (15%), Luka Doncic (31%) est selon vous appelé à rafler cette année son premier titre de MVP. Mais, comme à chaque fois, la concurrence sera rude et ce seront surtout les résultats collectifs des Mavericks qui détermineront si le Slovène pourra, ou non, succéder à un autre Européen, Nikola Jokic.

Pour peu qu’il se maintienne dans des standards similaires à ceux qu’il a depuis trois ans (quasiment 28 points, 9 rebonds et 9 passes décisives de moyenne…), tout en conservant une place dans le Top 4 de l’Ouest avec Dallas et un bilan au-dessus des 50 victoires, « Luka Magic » a de grandes chances d’être l’un des principaux prétendants au trophée. Sans que son triomphe potentiel ne souffre de la moindre contestation…

Défenseur de l’année : Rudy Gobert

Dépossédé de son trophée par Marcus Smart cette année, Rudy Gobert (31%) pourrait ne pas rester trop longtemps privé de son bien, si l’on en croit vos votes. Malgré son changement d’équipe, le Français part ainsi favori pour remporter son quatrième titre de « Defensive player of the year (DPOY) », après 2018, 2019 et 2021. En cas de sacre, notons d’ailleurs qu’il égalerait le record de Dikembe Mutombo et Ben Wallace.

Reste à savoir si l’influence de « Gobzilla » sur la défense des Wolves (la 13e plus efficace de l’exercice 2021/22) sera identique à celle qu’il pouvait avoir sur la défense du Jazz ces dernières saisons. Dans le cas contraire, nul doute que des joueurs comme Giannis Antetokounmpo (18%) ou Bam Adebayo (16%) sauront en profiter pour lui chiper cette récompense individuelle…

Rookie de l’année : Paolo Banchero

Sans Chet Holmgren, grièvement blessé et qui ne jouera donc pas de la saison, c’est l’autre intérieur vedette de la Draft 2022, accessoirement sélectionné en première position par le Magic, qui a été plébiscité dans vos votes : Paolo Banchero (59%). En comparaison, la concurrence que pourraient représenter Keegan Murray (11%) ou Bennedict Mathurin (8%) est loin derrière.

Il faut dire que l’ancien de Duke est tombé dans un environnement idéal, où il pourra s’exprimer et faire ses stats sans problème. Orlando ne gagnera, certes, pas énormément de matchs mais, au moins, le joueur de 19 ans aura tout le loisir de briller individuellement et d’ajouter son nom au palmarès du « Rookie of the year (ROY) »…

Progression de l’année : Anthony Edwards

Le titre de « Most improved player (MIP) » est probablement le plus difficile à prédire et le résultat de vos votes le prouve, car ce scrutin a été particulièrement serré. Depuis 2013, on remarque pourtant qu’il a atterri à sept reprises (sur dix) dans les mains d’un néo All-Star et on peut donc s’attendre à ce que cette tendance se confirme.

En attendant, c’est Anthony Edwards (16%) qui obtient vos faveurs devant le revenant Zion Williamson (15%) ainsi que les Tyrese, Haliburton (11%) et Maxey (11%). Mais, pour espérer rafler la mise et succéder à Ja Morant, le joueur des Wolves devra obligatoirement disputer son premier All-Star Game et atteindre la barre des 25 points de moyenne, malgré la présence de Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et désormais Rudy Gobert à ses côtés.

Pour rappel, le très ambitieux « Ant-Man » était déjà proche du match des étoiles la saison dernière, tournant à près de 21 points, 4 rebonds et 4 passes décisives de moyenne (à 44% aux tirs, 36% à 3-pts et 79% aux lancers).

Sixième homme de l’année : Jordan Poole

Tout juste prolongé à prix d’or par les Warriors, après avoir remporté son premier titre NBA et explosé statistiquement, Jordan Poole (44%) a clairement changé de dimension depuis un an et, maintenant, on s’attend à ce qu’il s’impose comme le meilleur remplaçant de la ligue. En décrochant, si possible, ce trophée de « Sixth man of the year (6MOY) » au profit de Tyler Herro (19%) ou Malcolm Brogdon (13%).

Klay Thompson officiellement rétabli, l’arrière de 23 ans doit ainsi attendre patiemment son heure, se contentant de faire souffler l’illustre « Splash Brother » en sortie de banc. Un statut de sixième homme, très orienté sur le scoring, que le 28e choix de la Draft 2019 a appris à maîtriser, et dans lequel il peut briller cette saison.