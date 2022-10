Prudent cet été, Klay Thompson vise à nouveau le All-Star Game

Absent à Tokyo et pour les premiers matches de présaison des Warriors, Klay Thompson n’a disputé qu’une rencontre (face à Denver) avant le début des choses sérieuses. L’arrière a même évité de faire du cinq-contre-cinq durant l’été, car il souffrait d’un blocage psychologique.

Blessé au tendon d’Achille en novembre 2020, juste avant le début de saison régulière 2020/21, plus d’un an après sa rupture d’un ligament croisé du genou en Finals 2019, le quadruple champion ne voulait pas revivre ça.

« On a joué jusqu’au 18 juin et j’ai commencé à revenir à l’entraînement le 10 juillet », raconte-t-il au site officiel de la NBA. « J’ai donc eu deux mois et demi pour bosser solidement. Même si je n’ai pas fait de 5×5, je me suis tout de même amélioré. Je voulais faire du 5×5 devant le staff technique, donc quand ils m’ont donné le feu vert, ma confiance est montée en flèche. La dernière fois que j’ai fait cela dans mon coin, ça ne s’était pas bien terminé. »

Comment se sent-il après ce programme estival un peu spécial ?

« Incroyablement bien. C’était une excellente intersaison. Je suis en bonne forme et en bonne santé. Mentalement, je suis revigoré. J’ai beaucoup travaillé individuellement, en bossant sur mon shoot, mon dribble et ma défense. J’ai aussi passé énormément de temps à la salle de musculation. Tout ça trois à quatre heures par jour. Ça fait du bien par rapport aux deux dernières intersaisons où je ne faisais que de la rééducation et du renforcement. »

« Je profite de chaque jour en NBA avec joie »

Se donnant une bonne note pour sa saison passée et se félicitant d’avoir été le deuxième scoreur des Warriors en plus d’avoir été bon au meilleur moment, en playoffs et en Finals, après des matches de saison assez irréguliers, Klay Thompson a un objectif en tête : retrouver le All-Star Game, qu’il a connu chaque année entre 2015 et 2019.

« Je suis un perfectionniste. Je pense que mes pourcentages au shoot seront plus élevés cette saison », prédit-il après avoir tourné à 38.5% de réussite au shoot à 3-pts en 2021/2022, son pire pourcentage en carrière. « Je m’attends à jouer à un niveau de All-Star et j’espère le redevenir. Je serai limité à 20 minutes au début de la saison, mais avec l’expérience de la saison dernière et le fait de ne pas arriver en cours d’exercice, je pense faire une très bonne saison. »

Comme il l’a continuellement fait cette année, Klay Thompson se réjouit avant tout de rejouer en NBA après les mois compliqués passés à l’infirmerie entre juin 2019 et janvier 2022.

« Le plus important pour moi, c’est de m’amuser. J’ai l’opportunité de remporter un cinquième titre alors que, rookie, je n’aurais jamais imaginé ça. Je profite de chaque jour en NBA avec joie. Je n’ai plus 21 ans, je vais avoir 33 ans cette saison et on n’est pas éternel sur les parquets. On n’est pas des musiciens ou des acteurs, qui peuvent faire ça toute leur vie. Je vais profiter de chaque jour, peu importe combien il en reste. »