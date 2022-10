Juan Toscano-Anderson et les Lakers prêts à gâcher la soirée des Warriors

Ce mardi soir, Juan Toscano-Anderson va vivre une soirée spéciale puisqu’il va recevoir sa bague de champion, pour le titre remporté avec les Warriors en juin face à Boston.

Mais à la différence de Stephen Curry, Klay Thompson et compagnie, il ne défendra plus les couleurs de Golden State cette saison et viendra donc au Chase Center en adversaire, avec les Lakers.

« C’est évidemment une grosse soirée pour moi et pour Golden State, je vais en profiter c’est clair. Mais je suis un joueur des Lakers désormais », rappelait-il pour Spectrum SportsNet. « Je veux aller là-bas pour leur botter les fesses. L’objectif, c’est de partir du bon pied. »

Donc s’il va logiquement apprécier de recevoir le précieux bijou, « JTA » espère surtout gagner ce premier match.

« C’est difficile de gagner à Golden State, je le sais, j’ai joué beaucoup de matches au Chase Center. L’équipe est incroyable, ce sont les champions en titre, les fans sont géniaux. J’aimerais remporter cette rencontre, et franchement, ce serait encore mieux que la bague. Ce serait délicieux de venir récupérer ma bague, de fêter ça avec ma famille, et de gagner face à eux. »

Anthony Davis pense exactement à la même chose. « C’est toujours plaisant de gâcher la soirée de remise des bagues », lâche l’intérieur. « L’idée, c’est de commencer la saison avec des victoires. »