Jalen Suggs bien présent pour la reprise de la saison d’Orlando

Blessé au genou gauche il y a une semaine, lors du troisième match de présaison d’Orlando face à Dallas, Jalen Suggs sera bel et bien disponible pour le premier match de la saison du Magic, face aux Pistons ce mercredi.

Le cinquième choix de la Draft 2021 n’a pas chômé en salle de musculation et son travail a payé : il pourra participer à la fameuse « opening night ».

« Je savais ce que c’était », explique-t-il sur le site du Magic. « J’avais déjà subi la même blessure auparavant. Je savais exactement ce que je devais faire en musculation pour revenir. C’est comme ça que j’ai procédé et je me sens bien maintenant. Je n’aime vraiment pas rater de match. On se sent bien, on joue bien. Je veux faire partie de l’équipe et l’aider à gagner des matchs. »

Pas gâté en victoires (seulement 22) et pas gâté tout court avec une saison débutant écourtée à 48 matchs à cause de blessures au pouce et à la cheville droite, Jalen Suggs veut repartir du bon pied pour son deuxième tour de piste.

« On reste sur quatre victoires de suite et même si ce n’est que de la présaison, ça reste une bonne dynamique sur laquelle on peut surfer »

L’ancien de Gonzaga doit faire partie du nouveau projet ambitieux d’Orlando et ça doit commencer dès cette saison, avec Franz Wagner et Paolo Banchero en chefs de file.

« On commence à bien faire les petites choses. Que ce soit bloquer au rebond [défensif] ou nous donner plus de secondes chances [au rebond offensif]. Notre mouvement de balle a été phénoménale pour moi, parfois trop même parce que des gars ont refusé des tirs ouverts. Mais c’est bien, c’était la présaison. On joue ces matchs pour évacuer tout ça et trouver notre rythme sur nos actions et les différentes choses qu’on veut faire défensivement, sur les changements après écran. On a pu avoir différentes situations, des matchs serrés, des matchs complètement ouverts, on a pu bien bosser. On reste sur quatre victoires de suite et même si ce n’est que de la présaison, ça reste une bonne dynamique sur laquelle on peut surfer. »

Equipe jeune s’il en est, le Magic doit cependant s’assurer que le travail est réalisé sérieusement. Du début à la fin.

« On veut continuer à serrer le vis », précise Jamahl Mosley. « On veut être sûr que les gars comprennent exactement ce qu’on leur demande de faire, que nos fondamentaux soient respectés à chaque match. Et ensuite, on veut essayer de les exécuter au plus haut niveau possible. On va évidemment continuer à parler des ballons perdus, de défendre sans faire de faute. C’est le type de choses qu’on va continuer à surveiller. »