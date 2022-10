Nous ne sommes qu’en présaison, mais il y aurait déjà de quoi remplir un très joli Top 10. On pense évidemment au poster de Moussa Diabaté, peut-être l’action la plus spectaculaire de ces matches de préparation.

Le reste n’est pas mal non plus. Ja Morant a régulièrement fait le show, Obi Toppin a passé un « Rider » quand Bennedict Mathurin et Paul George ont régalé en contre-attaque. Sans oublier Javonte Green, qui a décollé de très, très loin.