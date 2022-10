Les Nuggets déjà sous le charme du travail de l’ombre de Bruce Brown

C’est un profil qui faisait défaut aux Nuggets. Un joueur spécialisé dans les tâches défensives, capables de défendre sur trois ou quatre positions différentes, et d’être opportuniste en attaque. C’est le profil de Bruce Brown, qui s’est fait un nom aux Nets comme couteau-suisse, et quand il s’est retrouvé sur le marché, Mike Malone s’est empressé d’en causer à ses dirigeants.

« Quand j’ai vu que Bruce était encore disponible, j’ai dit : ‘Eh, c’est le gars qu’il nous faut’ » raconte le coach. Mike Malone ne regrette pas ce choix, et lundi, Bruce Brown l’a séduit en étouffant Devin Booker, limité à 5/17 aux tirs.

« Sa défense sur Booker a été incroyable » reconnaît le coach. « On peut scorer sur lui, mais il ne reculera pas. »

Face à Devin Booker, et même si ce n’était qu’un match de présaison, le duel fut physique. Les deux n’ont pas hésité à s’intimider. « Sur le premier coup d’épaule, je me suis dit : ‘OK, tu m’as bien eu’. Sur le second, je me suis dit : ‘OK, je vois ce que tu essaies de faire’. Sur le troisième, je ne bouge pas. Je savais qu’il serait vraiment agressif. Je l’affronte depuis cinq ans, et je savais ce que j’allais apporter ».

Le genre de joueur qui finit les matches

Dans une formation habituellement critiquée pour son manque d’entrain en défense, Bruce Brown sait qu’il aura un grand rôle à jouer. Comme Kentavious Caldwell-Pope, aussi arrivé cet été, il va soulager les attaquants que sont Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Nikola Jokic.

« Le gars est un pro. Un pro qui est là depuis cinq ans mais qui donne l’impression d’avoir dix ans d’expérience » poursuit Mike Malone. « Il sait exactement quel type de joueur il est. Il ne bosse pas sur les trucs qui ne font pas partie de son attirail. J’ai l’impression que Bruce Brown va finir beaucoup de matches importants pour nous. »

Heureux de pouvoir jouer avec Nikola Jokic à qui il promet les plus beaux écrans, Bruce Brown sait que lui et Kentavious Caldwell-Pope sont là pour être les 4e ou 5e options en attaque.

« Tout le monde connaît son rôle. Personne ne va essayer d’en faire trop. Nous connaissons les principaux gars qui vont avoir le ballon dans les mains. Nous faisons juste ce que nous sommes censés faire », avait annoncé Bruce Brown quelques jours avant le début du training camp.