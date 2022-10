Reebok met le paquet pour les 30 ans de la Shaq Attaq avec cette fois un clin d’œil aux mythiques « smileys », apparus sous leur forme « colorée » pour la première fois en 1972.

La languette arbore ainsi un smiley jaune au niveau du « pump » tandis que la tige alterne entre un daim lisse sur les bandes en noir et gris et plus épais sur les parties en vert pâle et beige. On trouve également un autre smiley à côté du logo Reebok sur l’empeigne, en jaune. La semelle extérieure est en blanc nacré et beige, assortie de bandes noires.

La date de sortie de ce modèle est prévue pour le 15 octobre, au prix de 180 dollars.

(Via NiceKicks)

—

