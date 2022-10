Damian Lillard boosté par le renouvellement de l’effectif

Voilà peut-être ce qu’il manquait à Damian Lillard pour aborder sa onzième saison consécutive aux Blazers, un sérieux coup de peinture sur l’effectif ! La franchise de l’Oregon a profité de l’éclosion d’Anfernee Simons en cours de saison dernière pour opérer un changement de cap.

Tout est alors parti de là. CJ McCollum a quitté le navire, direction la Louisiane, pour faire de la place au jeune arrière, mais aussi Josh Hart et Larry Nance Jr., prolongés, et Portland a profité de l’intersaison pour poursuivre ce ravalement avec les arrivées de Jerami Grant et Gary Payton II dans ses filets, sans oublier le prometteur rookie Shaedon Sharpe.

Entouré de nouvelles têtes, le leader des Blazers apprécie l’incertitude liée à l’exercice à venir au sortir d’une saison plutôt galère, arrêtée en janvier pour lui.

« Je pense que c’est la plus grande différence, de voir à quel point c’est rafraîchissant. Ça vous apporte de l’enthousiasme, parce que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. C’est plaisant pour moi », a déclaré « Dame Time », absent de la rencontre face à Golden State hier, pour le dernier match de pré-saison de Portland. « J’ai appris à connaître les plus jeunes, certains de nos nouveaux joueurs, et à construire ces relations. Ce n’est pas la même chose qu’avant. C’est quelque chose de nouveau et c’est frais, vous voyez ? Ça fait du bien ».

Assurer les liens entre les joueurs

Le tour de force réussi par Portland est surtout d’avoir su opérer une petite reconstruction tout en conservant une certaine compétitivité. Sur le papier, les forces en présence pour entourer Damian Lillard n’ont d’ailleurs rien à envier au groupe présent sur la ligne de départ l’an dernier. Reste maintenant à bâtir la cohésion nécessaire pour magnifier les qualités de chacun et essayer de tirer le meilleur de cette équipe qui manque encore de vécu collectif.

« Les équipes les plus « soudées » ont beaucoup de succès. C’est notre objectif pour notre équipe et c’est le genre d’équipe que je veux construire. Je veux être le type d’équipe contre laquelle personne ne veut vraiment jouer », a glissé coach Billups.

Les Blazers vont rentrer dans le vif du sujet à Sacramento mercredi prochain pour leur premier match de saison régulière.