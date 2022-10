Andre Drummond, une nouvelle menace à 3-points ?

Malgré son profil de pivot « à l’ancienne », ce n’est pas la première fois qu’Andre Drummond s’essaie dans l’exercice du tir à 3-points. Voilà pourtant deux ans qu’il n’en a plus réussi un seul en saison régulière (0/11). Il faut dire que son pourcentage de réussite ne penche pas non plus en sa faveur (13.2%, à 15/104).

Mais le pivot s’accroche, et voilà qu’il a créé la surprise en présaison face à Toronto en alignant un 3/3 de loin. Le travail de longue haleine est-il finalement sur le point de payer ?

« Chaque été, je m’y mettais. Il y a des vidéos de moi en train de prendre ces tirs. Je n’ai jamais pensé que je les prendrais dans un match. Mais c’est surtout le fait de travailler dans l’ombre quand personne ne regarde et d’être prêt pour ces moments-là quand ils arrivent », a-t-il déclaré.

Dans le respect du rythme de l’attaque

La présaison est le meilleur moment pour expérimenter des options de ce genre. Andre Drummond possède par ailleurs un bon coéquipier auprès de qui travailler avec Nikola Vucevic. Et si le poste 5 parvient à confirmer sur les premiers matchs en saison régulière, c’est une nouvelle arme qu’il pourrait envisager ajouter à son jeu.

« C’est quelque chose dont j’ai parlé au staff pendant l’été, quand j’ai signé ici. Que j’ai travaillé, que je veux être capable de rester sur le terrain et d’ajouter différentes facettes à mon jeu pour aider cette équipe à gagner. Et si je suis capable de mettre ce 3-points dans le corner quand je suis grand ouvert, cela ajoute un atout de plus à notre équipe », a-t-il notamment ajouté.

Pas question de se prendre pour un autre pour autant. Lors du match de la nuit face à Milwaukee, il s’est arrêté à sa première tentative, ratée, s’en tenant aux « fondamentaux » avec 16 points et 9 rebonds. Pour l’heure, il s’agirait simplement de sanctionner les écarts de la défense adverse sur des tirs ouverts, sans forcer.

« Au bout du compte, je suis là pour exécuter l’attaque de la bonne manière. Mais si ce tir se présente, il est plus que probable que je le prenne. Il ne n’est pas question d’un tir à 3-points contesté ou d’une tentative folle. Je vais suivre le rythme de l’attaque, et si je suis libre, je vais tirer ».