Danilo Gallinari garde le moral en s’accrochant aux « petites choses »

Touché en pleine préparation de l’EuroBasket, Danilo Gallinari a attaqué la première étape de sa rééducation après son opération du ligament croisé antérieur du genou gauche, le 23 septembre dernier.

L’international italien est donc de retour au centre d’entraînement des Celtics pour effectuer quelques exercices de base après avoir seulement repris la marche depuis le week-end dernier. L’occasion de donner de ses nouvelles devant les médias, notamment sur son état mental face à un tel coup dur.

« Je prends les choses au jour le jour. C’est la meilleure façon d’aborder une rééducation et une blessure comme celle-ci, l’aborder sans vraiment penser à ce qui va se passer dans le futur », a-t-il confié. « Le côté positif, et en même temps négatif, c’est que je suis déjà passé par là, donc je sais à quoi m’attendre. Mais c’est toujours difficile, surtout quand vous abordez une situation comme celle-ci, en arrivant aux Celtics, prêt à aider l’équipe à gagner. C’est dur, mais je ne peux rien y faire ».

L’importance des « petites victoires »

C’est en effet la même blessure, au même ligament, que Danilo Gallinari avait déjà dû surmonter en 2013 à l’époque où il jouait pour les Nuggets. Pour tenir le coup près de dix ans plus tard, et du haut de ses 34 ans, le poste 3/4 va se motiver par les petites améliorations qu’il constate au quotidien, aux côtés du staff médical de Boston.

« Ce qui est bien, c’est de voir ces petites progressions chaque jour. Ce sont ces choses qui vous rendent heureux et vous poussent à continuer et à essayer de vous améliorer chaque jour », a-t-il poursuivi. « Comme lorsque vous faites un exercice, et que vous arrivez à le faire mieux que la veille. Les physiothérapeutes ajoutent quelques exercices chaque jour, c’est donc une bonne chose qui se produit chaque jour. Ces petites choses sont importantes dans le processus de rééducation ».

La prochaine étape sera bien sûr de retrouver le terrain et pour un shooteur comme lui, de pouvoir à nouveau prendre des tirs, ce qui ne devrait pas tarder à arriver selon ses dires.

« J’ai hâte de commencer à tirer un peu, de mettre des lancers-francs. Comme je l’ai dit, ça semble être une petite chose, mais c’est énorme dans le processus de rééducation. Mais ce n’est pas encore pour maintenant. Ils m’ont dit que ce sera pour bientôt », a ajouté Danilo Gallinari qui se revoit revenir « plus fort et meilleur ».