LaMelo Ball va rater le début de la saison régulière

Les Hornets ont annoncé que LaMelo Ball souffrait d’une entorse de la cheville de grade 2, c’est-à-dire « modérée ». Il s’agit donc d’une déchirure partielle d’un ligament.

Ça aurait pu être pire étant donné les images du pied gauche du All-Star de Charlotte, qui avait bien tourné, mais le frère de Lonzo devrait tout de même rater le début de la saison régulière de son équipe. Charlotte débute en effet sa saison régulière le 20 octobre, à San Antonio.

Comme le note Jeff Stotts, de InStreetClothes, ce genre de blessures entraîne en moyenne une absence de 19 jours chez les joueurs similaires à LaMelo Ball, comme Mike Conley, Ja Morant ou Trae Young.

Même si son club assure que son retour dépendra de la façon dont il « réagit à la rééducation et au traitement au cours des prochains jours », le meneur de Caroline du Nord devrait logiquement rater une petite poignée de rencontres mais c’est clairement un problème de plus pour Charlotte, qui ne peut toujours pas compter sur Miles Bridges, encore dans l’attente de son procès, et qui a pour l’instant perdu ses quatre matchs de présaison.