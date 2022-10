Ben Gordon de retour dans la rubrique « faits divers »… Selon le New York Post, l’ancien joueur NBA a été arrêté à l’aéroport international LaGuardia de New York, où il aurait frappé son fils de 10 ans.

Le mis en cause attendait un vol à destination de Chicago, où il a connu ses plus belles années avec les Bulls, lorsque les forces de l’ordre l’ont empêché de monter dans l’avion et l’ont menotté en raison des violences présumées. Son fils a été escorté par une tante et emmené dans un hôpital pour enfants de Long Island pour être examiné.

Selon les sources policières du média new-yorkais, deux agents de la police locale ont été légèrement blessés lors de l’arrestation, mais on ne sait pas exactement comment ni où ils ont été blessés.

Depuis son retrait des parquets en 2015, le 6e homme de l’année 2005 connaît un terrible enchaînement de faits divers dans lesquels il a été impliqué : de ses multiples arrestations à la séquestration d’une femme, en passant par un séjour en hôpital psychiatrique. L’homme de 39 ans, qui avait évité la prison en 2018, s’était également fait remarquer pour avoir déclenché une alarme incendie… sans feu avéré, dans son domicile à Los Angeles.

En 2020, il avait rédigé une longue lettre dans laquelle il avait raconté comment la fin de se carrière de basketteur lui avait fait perdre l’unique moyen de contrôler ses démons. En l’entraînant vers le fond.