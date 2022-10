Javonte Green préféré à Patrick Williams dans le cinq majeur des Bulls ?

La comparaison fut cruelle pour Patrick Williams. Face aux Raptors, le 4e choix de la Draft 2020 a terminé avec 6 points à 1/8 au shoot en 21 minutes. Dans le même match et avec cinq minutes de moins, Javonte Green a inscrit 17 points à 7/8 au tir.

C’est un peu le symbole de l’affrontement à distance entre les deux joueurs, durant cette présaison, pour une place de titulaire. Même si l’ancien de Boston préfère ne pas évoquer cette question.

« Il n’y a pas de compétition », expliquait-il à NBC Sports. « Il s’agit seulement de rendre l’équipe meilleure. Peu importe celui qui commence, on fait confiance au staff pour mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Je me fiche de débuter ou de ne pas jouer, tant que j’apporte à l’équipe. Peu importe ce que le coach décide, ça me va. »

Jusqu’à maintenant, Javonte Green a fait le maximum pour mériter de commencer les matches avec 16.7 points de moyenne en présaison, avec des pourcentages trop beaux pour être vrais : 77% de réussite au shoot et 75% à 3-pts. Quand Patrick Williams est à 7.3 points de moyenne et 33% au shoot.

Outre son énergie, afin de compenser sa petite taille pour un poste d’ailier-fort (1m93), l’ancien de Radford sait que c’est son tir extérieur qui peut durablement l’installer dans le cinq majeur de Chicago.

« Cet été, je me suis dévoué à écarter le jeu pour faciliter les choses à Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic. Ils attirent l’attention des défenses et je suis déterminé à mettre les shoots ouverts pour les soulager. J’ai travaillé dur dans ce domaine, et pour l’instant, ça paye. Mais il reste du boulot. »

Patrick Williams sur le banc ?

Titulaire à 45 reprises la saison passée, Javonte Green avait surtout profité de la blessure de Patrick Williams. Là, les deux joueurs sont en concurrence et Billy Donovan a déjà envoyé un premier message en laissant son jeune joueur deux fois sur le banc en début de partie dans cette présaison, contre Denver puis face à Toronto.

« Pendant les entraînements, je suis souvent dans les deux équipes (les titulaires et les remplaçants), donc c’est pareil », a commenté Patrick Williams pour The Athletic. « Je ne pense pas trop à ça. Quand le coach m’a mis remplaçant, j’ai accepté. Javonte est un excellent joueur, qui joue avec beaucoup d’énergie. J’ai vu qu’il pouvait apporter ça et cela a bien fonctionné puisqu’on a gagné. »

Le coach des Bulls a immédiatement évacué l’idée d’une « rétrogradation », mais imaginer Patrick Williams en-dehors du cinq majeur cette saison ne semble clairement pas fantaisiste. Plombé par les blessures depuis son arrivée dans la ligue, ce dernier peine encore à montrer son potentiel et reste trop timide et irrégulier. Alors que comme le constate Billy Donovan, « quand on met Javonte sur le parquet, on sait ce qu’il va apporter ».