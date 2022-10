Face aux blessures, George Hill a pensé à la retraite

Statistiquement comme physiquement, George Hill a connu une saison 2021/22 très compliquée. Ce fut même parmi les pires de sa carrière. Il a manqué 28 matches de saison régulière, puis le début des playoffs, et son retour tardif fut insignifiant avec 5 points marqués au total en cinq matches.

La faute à des blessures dans le cou (vertèbres T6 et T7), l’obligeant à rester à l’infirmerie. Quand il était malgré tout sur le terrain, il était alors trop handicapé pour peser réellement.

« J’avais des douleurs aiguës dans le cou lors de certains mouvements, quand j’étais frappé par un écran ou que je levais rapidement les bras », raconte-t-il Milwaukee Jouranl-Sentinel. « Ça s’est aggravé et on a alors décidé d’arrêter. Je voulais revenir sur le terrain pour aider l’équipe. Ce n’était sans doute pas une bonne idée, car on plombe son équipe. »

Comme si cela n’était pas suffisant, ce sont ensuite ses abdominaux qui vont lâcher et l’écarter des parquets.

« C’était frustrant, cette blessure au cou. J’ai essayé de tout donner, de jouer, mais ça n’a pas fonctionné. Quand j’ai senti que j’étais de retour, je me suis déchiré les abdominaux. C’était une année pourrie pour moi. »

La saison du rachat

Si bien que l’idée de prendre sa retraite a traversé son esprit à l’issue de la saison des Bucks, battus par les Celtics en demi-finale de conférence.

« J’y ai pensé. Vraiment. Les sentiments et les émotions, ça compte beaucoup pour moi. Donc j’ai eu la sensation de laisser tomber la ville de Milwaukee en n’étant pas capable d’être performant comme je le suis habituellement. Blessé, j’ai laissé tomber mes coéquipiers. »

Finalement, George Hill va bien entamer sa 15e saison dans la ligue la semaine prochaine. Pourquoi n’a-t-il pas franchi le pas et raccroché définitivement les sneakers ?

« En tant que compétiteur, je ne voulais pas sortir ainsi. J’ai eu une superbe intersaison et j’ai décidé de revenir pour me racheter. Les blessures, ça fait partie du jeu, il y a des hauts et des bas. C’est la manière avec laquelle on rebondit qui vous définit et abandonner, ce n’est pas dans ma nature. Je sais que je peux encore jouer à Milwaukee et je dois montrer un autre visage à cette ville, je lui dois ça » assure-t-il ainsi.