Les Raptors font leur revue d’effectif entre deux voyages

Entre le camp d’entraînement qui s’est tenu à Victoria (à côté de Vancouver), un match exhibition à Edmonton, puis un autre à Montréal, entrecoupés de deux voyages américains à Boston et Houston, les Raptors ne chôment pas durant cette présaison. À vrai dire, ils se déplacent même plus qu’en saison régulière !

Cela dit, Nick Nurse et son staff doivent malgré tout continuer à préparer leurs troupes pour le marathon de la saison régulière, tout en peaufinant les derniers contours de l’effectif final.

« Je ne me plaindrais jamais d’être la seule équipe canadienne mais ça veut dire aussi qu’on doit aller jouer dans d’autres villes du pays et ça cause un calendrier riche en voyage », expose ainsi Nick Nurse sur Sportsnet. « On doit jouer face à des équipes sur le sol américain parce que la plupart y sont et la réalité, c’est que ce n’est pas facile pour celles-ci de venir jusqu’ici, au Canada. En retour, on doit aussi y aller pour équilibrer. Ça fait beaucoup de voyages et de longues soirées déjà, mais ça va aller. »

Défaits hier soir pour la deuxième fois de suite (2 victoires – 2 défaites en présaison), les Raptors semblaient fatigués face à Chicago. Leur adresse de loin a de nouveau été très problématique, à l’image de Fred VanVleet qui finit à 3/12 derrière l’arc. Sur la présaison, Toronto tourne à un tout petit 25% ! Le résultat d’un calendrier coton pour démarrer l’année, et puis d’entraînements plutôt costauds pour préparer la suite.

À qui la 15e place de l’effectif ?

« On a fait les choses très différemment que si c’était la saison régulière. On les a fait bosser dur à l’entraînement en rentrant de notre voyage sur la côte Ouest. Un entraînement très long et physique avant Boston parce qu’il faut instaurer l’esprit du camp d’entraînement. Si ça avait été la saison régulière, ça aurait été complètement différent mais on veut donner aux gars la meilleure préparation physique possible. »

Si certains, comme Fred VanVleet ou Scottie Barnes, cherchent encore leur rythme de croisière, le staff de Toronto s’est montré très satisfait des prestations de Dalano Banton, qui devrait hériter de responsabilités accrues. Cette nuit, il a signé une belle ligne statistique à 11 points, 5 rebonds, 2 passes en 17 minutes, en sortie de banc.

« Il a l’air tellement à l’aise sur le terrain, il joue au rythme qu’il veut et il fait un peu de tout, pas seulement en défense. Il pousse bien le ballon en transition. Il fait bien tourner l’équipe, en exécutant les systèmes. Mais il a vraiment été bon en défense. C’est vraiment notable, avec ses mains sur le ballon, à gêner le dribble adverse pour piquer la balle. Avec sa longueur et son instinct, il peut piquer beaucoup de ballons. »

Parmi les joueurs encore en balance, on peut citer Josh Jackson, Gabe Brown ou encore Justin Champagnie. Chacun a déjà pu montrer de quoi il était capable, mais avec un seul contrat garanti à donner (si on considère donc que Dalano Banton a déjà verrouillé le sien), il faudra se battre jusqu’au bout.