Scoot Henderson vise toujours la première place de la Draft 2023

« Si je n’étais pas né, je pense qu’il mériterait d’être le premier choix ». La petite phrase de Victor Wembanyama avant ses duels avec Scoot Henderson a fait sourire beaucoup de monde, mais pas forcément l’Américain.

« Je n’écoute pas ce genre de trucs. Je ne fais pas attention à ça » a-t-il ainsi répondu à Andscape. « Il peut parler autant qu’il le veut. C’est comme ça. Ça ne me motive pas plus. J’ai déjà assez de motivation en moi. J’avais déjà prévu d’aller sur le terrain et de tout détruire. »

Lors de leur premier affrontement, Scoot Henderson a d’ailleurs plutôt bien exécuté son plan avec 28 points, 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions. Le tout à 11 sur 21 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, plus la victoire.

Pas du genre à se contenter d’être le deuxième

Mais blessé au cours du deuxième match, il n’a pu qu’observer le show de Victor Wembanyama depuis le côté, et les réactions qui ont suivi, de LeBron James à Kevin Durant en passant par Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo.

« Être le premier choix de la Draft, c’est l’objectif principal », répète tout de même le meneur de jeu du G-League Ignite. « Je suis béni et honoré d’être dans la position dans laquelle je suis, aux yeux des gens. Mais cela n’a jamais eu d’importance pour moi. Ma compétitivité, mon état d’esprit, cela me donne envie d’être le numéro 1 dans tout ce que je fais et d’être grand dans tout ce que je fais. C’est mon objectif principal. »

Pour un GM, toujours interrogé par Andscape, Victor Wembanyama a pourtant trop marqué les esprits.

« Nous savons que Victor va être le premier choix car il possède un talent et des compétences qu’on ne trouve qu’une fois par génération. Il se déplace comme un ailier. De nombreuses équipes vont se positionner toute la saison pour avoir une chance de le sélectionner. Mais Scoot est un joueur très talentueux qui, à ce stade, est plutôt un meneur de jeu capable de marquer des points. J’aime beaucoup son esprit de compétition et il semble être facile à coacher, ce qui est important à ce poste. Il semble apprécier les grands moments et les défis. Il a de très bonnes qualités athlétiques et de la force pour un jeune joueur. J’aimerais par contre le voir améliorer sa concentration défensive en un-contre-un, étant donné ses qualités physiques » conclut ainsi ce dirigeant anonyme.