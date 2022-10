Nikola Jovic, passe ton bac… après

S’il ne sera pas le plus jeune joueur de NBA cette saison puisque ce « titre » ira à Jalen Duren, des Pistons, qui n’a pas encore 19 ans, Nikola Jovic fait pourtant partie des bébés actuels de la ligue.

« Il est incroyablement unique » expliquait Erik Spoelstra après la victoire face à Brooklyn, où le Serbe avait été très intéressant avec 10 points, 5 passes 3 rebonds et 2 interceptions en 16 minutes. « Il est si jeune. Pour mettre ça en perspective, il attend toujours de passer son dernier examen du lycée. Et il fait ça par Zoom. »

Une déclaration qui a forcément attiré l’attention, et ESPN a interrogé le joueur sur sa situation.

« Je n’avais pas le temps (de passer cet examen pour valider sa sortie du lycée en Serbie) à cause du décalage horaire » détaille-t-il, ses camarades de classe l’ayant fait au printemps, quand lui était aux Etats-Unis, pour les workouts d’avant la Draft. « À ce moment-là, je pensais clairement que les workouts étaient plus importants. Ma mère voulait de son côté que je finisse l’école. Mais j’étais là, à lui répondre : ‘Quand même, maman !' »

« L’an dernier, j’étais un gamin qui allait au lycée et après l’école, je rentrais chez moi et je regardais ces gars à la télévision, ou sur YouTube. Et maintenant, je joue contre eux »

L’ailier de 2m08 doit désormais trouver un créneau pour valider son bac.

« Je le ferai probablement assez vite. Dès que j’ai un peu de temps. Dès que je peux rentrer en contact avec mes professeurs et tout ça, parce que c’est assez compliqué avec le décalage horaire. »

Bachelier ou pas, Nikola Jovic semble en tout cas déjà prêt à avoir un impact à Miami. Durant la présaison, il a ainsi impressionné Erik Spoelstra, notamment par sa vision du jeu.

« Ses compétences sont uniques en raison de sa taille », assure le coach. « Il a juste débuté son programme de musculation avec nous ces six dernières semaines. Nous n’en verrons donc pas les bénéfices avant l’été prochain. Mais il a la capacité de dribbler, de shooter, de remonter le terrain avec le ballon. C’est un très bon passeur. C’est probablement à ce stade sa plus grande qualité, et il est en train de développer tout le reste. »

Au sein d’un univers qu’il observait sur son canapé il y a seulement quelques mois.

« C’est incroyable. L’an dernier, j’étais un gamin qui allait au lycée et après l’école, je rentrais chez moi et je regardais ces gars à la télévision, ou sur YouTube. Et maintenant, je joue contre eux. Oui, c’est différent. »