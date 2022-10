Sans ailier-fort attitré, le Heat s’essaye au « tall ball »

Alors que le Heat n’a pas touché à son effectif cet été, le départ de PJ Tucker vers Philadelphie a de facto laissé un vide cette saison sur le poste d’ailier-fort titulaire.

Par défaut, le club pense alors à Jimmy Butler ou Caleb Martin comme solution de repli, deux ailiers naturels mais cependant capables de glisser un peu plus vers le poste 4, avec leurs qualités défensives et leur profil « all-around ».

Une autre piste envisagée : jouer avec deux vrais « bigs ». Ce n’est pas dans l’ADN du Heat, qui aime laisser de la place à Bam Adebayo dans la peinture en l’associant avec un poste 4 qui évolue plus au large, mais le club n’a pas vraiment l’embarras du choix et doit donc s’ouvrir à toutes les options.

C’est à cela que sert la présaison, et le Heat a donc tenté le coup, avec une association entre l’ancien pivot de Kentucky et Omer Yurtseven dans la raquette lors du premier match de présaison du Heat face aux Wolves. Une défaite (111-121) au cours de laquelle l’expérimentation n’a pas été une grande réussite, puisque les deux joueurs ont joué 20 minutes ensemble, et leurs adversaires ont inscrit 9 points de plus sur cette période.

« Ils travaillent encore dessus, c’est pour ça qu’on a gardé cette combinaison pendant plusieurs minutes » a déclaré Erik Spoelstra, qui rappelle qu’il s’agit d’un test. « S’ils jouent ensemble [en saison régulière], ils ne joueront pas autant de temps. C’est une configuration qui demande plus de temps de préparation, que si on décide de jouer vite, ou espacé. »

Ne pas compromettre le « spacing »

Deux pivots naturels, Bam Adebayo et Omer Yurtseven sont logiquement plus à l’aise près du cercle qu’au large : le premier pointait à 0/6 dans l’exercice du tir extérieur la saison passée, le second à 1/11.

Tout l’enjeu de leur association est donc d’optimiser leur relation intérieur/intérieur près du cercle, sans heurter le « spacing ».

« On apprend sur le tas, donc ce n’est pas parfait. On a utilisé cette combinaison seulement au training camp et au match de mardi. Donc ce sont des étapes à franchir progressivement » a ainsi déclaré Bam Adebayo. « Une fois qu’on aura mis au point notre communication et qu’on sera sur la même longueur d’ondes, on sera plus à l’aise je pense. »

« Le plus important, c’est de savoir à tout moment où l’autre se situe sur le terrain » jugeait quant à lui le pivot turc. « Par exemple, si quelqu’un drive vers le cercle et que Bam va au rebond, je ne vais pas y aller sinon il y aura trop de monde dans la peinture. Donc si Bam y va, j’ouvre le jeu et je me recule. Et inversement. Si l’un est vers le cercle, l’autre se recule. »

Deux stratégies défensives différentes

Si le placement en attaque est une problématique majeure avec ces deux pivots, la défense l’est bien sûr tout autant. Avec Erik Spoelstra à la baguette, on peut effectivement s’attendre à des ajustements en fonction des forces en présence.

Autrement dit, Omer Yurtseven sera plus près du cercle pour pallier son manque de mobilité, tandis que Bam Adebayo va « switcher » sur tout le monde.

« Quand on est tous les deux sur le terrain, on envoie l’attaque se frotter à Omer. Il fait 2m16, et côté aide vous avez Jimmy, Kyle ou moi-même. On veut qu’il contre tout ce qui bouge, et on sera là pour assurer ses arrières. Par contre, quand il est sur le banc et que je suis le seul pivot, on « switche » du poste 1 au poste 5 » détaillait Bam Adebayo.

Et Erik Spoelstra d’ajouter que l’ancien pivot de Georgetown fait les efforts à l’entrainement pour devenir plus alerte sur la défense sur « pick-and-roll ».

« Tous les jours à l’entrainement, il défend sur 1000 situations de « pick-and-roll ». Sa réflexion est de plus en plus nuancée, particulièrement dans le situations de couverture en ‘drop’, mais il a encore une marge de progression. Car c’est une chose de défendre en drop à la sortie de l’écran, mais ensuite il faut s’adapter quand l’attaque développe sa possession. Il va continuer à bosser là-dessus » concluait ainsi le technicien du Heat.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 Total 343 28 55.8 14.0 74.1 2.2 6.2 8.3 3.5 2.5 1.0 2.1 0.9 13.5