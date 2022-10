A Phoenix, Timothé Luwawu-Cabarrot apprécie ce jeu « à l’européenne »

Après une saison en demi-teinte à Atlanta, Timothé Luwawu-Cabarrot se prépare pour relever le défi que lui ont proposé les Suns pour la saison à venir. Le Français sort d’un exercice 2021-2022 compliqué, et il a là une belle opportunité de montrer à nouveau de quoi il est capable, sans doute dans un rôle de « 3-and-D » en sortie de banc. A condition que son invitation au camp se transforme en contrat garanti.

« TLC » est entré du le vif du sujet en disputant son premier match de présaison dans la victoire face aux Lakers (7 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre en 18 minutes), et il continue d’apprivoiser ses coéquipiers et la philosophie de jeu de sa nouvelle équipe lors des sessions d’entraînement.

« Regarder CP et parler avec lui m’ont été très utiles. Le processus a été difficile aussi pour apprendre notre façon de jouer. Ici, il y a beaucoup de variétés que ce soit offensivement ou défensivement. Ils prennent beaucoup de choses tirées du style européen. J’aime notre façon de jouer. Tout le monde est impliqué, c’est le genre de basket qu’on recherche », a-t-il déclaré.

Dans une situation inconfortable, le frenchie a bon espoir de pouvoir se faire sa place dans une équipe où le collectif prime sur le reste. A Phoenix, c’est encore Chris Paul qui fait le show en distribuant les caviars. Ce sera à lui de prouver qu’il peut être utile à l’équipe

« Notre façon de jouer réside davantage dans le collectif plus que juste des individualités. C’est plus un travail d’équipe. C’est ce style de jeu qui a mené cette équipe jusqu’aux Finals il y a deux ans et en playoffs l’an dernier. Il y a une vraiment une connexion dans l’équipe, plus que tout autre chose ».

Prochain test ce lundi à Denver.