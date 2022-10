Comme on pouvait le craindre, l’Equipe de France n’est pas la seule nation à vouloir Joel Embiid dans son effectif. Marc Stein rapporte que la direction de Team USA le « convoite activement » aussi, et le pivot des Sixers est déterminé à disputer une compétition internationale.

Rien n’empêche Joel Embiid de jouer sous les couleurs des Etats-Unis, et il ne serait pas le premier africain à porter le maillot américain. En 1996, le Nigérian Hakeem Olajuwon, fait citoyen américain, avait remporté l’or aux Jeux olympiques d’Atlanta.

Pour Joel Embiid, la sélection camerounaise n’est pas d’actualité, et les Etats-Unis aimeraient l’intégrer pour les Jeux olympiques 2024. Du côté de la France, on pense à lui pour les JO de Paris évidemment, mais aussi pour la Coupe du monde de 2023, même si les Bleus n’ont pas encore validé leur ticket.

Côté Français, c’est Boris Diaw qui s’occupe du dossier, et jeudi soir, Vincent Collet a confirmé qu’il y avait des discussions régulières avec le joueur. « Maintenant, il a les deux nationalités et il doit choisir de jouer pour une équipe nationale, ce n’est pas pareil. Donc, c’est un choix. Personne ne peut rien y changer. Je sais qu’il a aussi rencontré quelques-uns de nos joueurs pour en discuter. Je pense qu’il devrait jouer avec nous, mais on verra. On respectera sa décision, quelle qu’elle soit ».

On ne sait pas qui sera l’émissaire des Américains pour approcher Joel Embiid mais la nomination de Grant Hill comme manager et de Steve Kerr comme entraîneur pourraient peser dans la balance.