Vincent Collet : « On respectera la décision de Joel Embiid »

L’avenir de Joel Embiid en Bleu s’est-il assombri depuis que le pivot a officiellement obtenu un passeport américain ? Clairement, oui. Joel Embiid laisse planer le suspense et ce sera à lui de faire son choix entre l’équipe de France et Team USA, puisqu’il est désormais éligible pour les deux sélections, en plus du Cameroun.

Interrogé sur la question, le sélectionneur de l’équipe de France, également coach des Metropolitans 92 actuellement en tournée à Las Vegas, n’a pas tourné autour du pot. Alors que la possibilité qu’il soit présent dès l’EuroBasket, s’il avait été à 100%, avait été envisagée, la situation a complètement changé…

« Maintenant, il a les deux nationalités et il doit choisir de jouer pour une équipe nationale, ce n’est pas pareil. Donc, c’est un choix. Personne ne peut rien y changer », a-t-il déclaré en marge du deuxième match des Metropolitans face à la Team Ignite.

Dans l’attente

Si le staff tricolore est désormais dans l’attente de la décision de Joel Embiid, Vincent Collet a assuré que Boris Diaw, le GM de l’équipe de France, était toujours en contact avec l’intérieur d’origine camerounaise.

« Je sais qu’il a aussi rencontré quelques-uns de nos joueurs pour en discuter. Je pense qu’il devrait jouer avec nous, mais on verra. On respectera sa décision, quelle qu’elle soit », a ajouté Vincent Collet.

Le show Victor Wembanyama l’encouragera peut-être à côtoyer de plus près ce talent décrit comme « générationnel » par LeBron James. Sauf qu’avec également Rudy Gobert, la France ne manque pas d’atouts sous le cercle en vue des Jeux olympiques de 2024. Au contraire des Etats-Unis, extrêmement affaiblis sous les panneaux depuis plusieurs années, et pour qui le jeu poste bas de Joel Embiid serait un sacré bonus dans le jeu FIBA.