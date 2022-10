Dennis Schroder arrive enfin aux Lakers

Alors que le camp d’entraînement a débuté il y a 10 jours et que la saison régulière commence dans moins de deux semaines, Dennis Schroder n’a toujours pas posé le pied à Los Angeles. La dernière recrue des Lakers n’est pas en congés ou blessé, et c’est tout simplement un problème de visa qui l’empêche de rejoindre ses ex nouveaux coéquipiers.

Selon ESPN, sa situation est en passe d’être réglée puisque son vol est prévu ce week-end, et après un superbe Euro avec l’Allemagne, il va pouvoir enchaîner aux Lakers, une franchise qu’il connaît bien. Un atout de plus pour Darvin Ham qui pourra compter sur lui comme joker en sortie de banc. A condition de lui trouver des minutes derrière Russell Westbrook, Kendrick Nunn et Pat Beverley.

« Il fait de son mieux pour rester dans le rythme et pour rester en forme » avait expliqué Darvin Ham, interrogé sur l’absence de Schroder. « Mais cela n’a rien à voir avec le jeu NBA et le fait d’être dans un environnement NBA. Donc, une fois qu’il sera ici, nous pourrons le jeter dans le grand bain et voir comment il se comporte. Mais Dennis est un joueur de très haut niveau, un compétiteur hors pair et il prend bien soin de lui. Il ne devrait donc pas tarder à trouver son rythme. »

Ce week-end, les Lakers se déplacent à San Francisco pour affronter les Warriors. Objectif : remporter un premier match dans cette présaison.