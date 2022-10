Les premières images de la Trae 2

Adidas a mis le paquet sur Trae Young la saison dernière en sortant la Trae Young 1, toute première chaussure signature du meneur d’Atlanta. Voici la deuxième version concoctée par la marque aux trois bandes, dévoilée en exclusivité par le joueur à l’occasion de son 24e anniversaire.

Doté d’un amorti Boost et Lightstrike, le modèle baptisé « Trae 2 » se distingue par sa tige en tricot assorti de trois bandes à l’avant du pied. Quatre coloris en « Noir/Blanc », « Bleu/Blanc », « Noir/Vert » et « Violet/Noir » ont d’ores et déjà été dévoilés et seront portés par Trae Young au cours de la présaison.

La date de sortie officielle est pour le 1e novembre. Son prix a été annoncé à 140 dollars.

(Via NiceKicks)

—

