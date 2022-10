Une couche de ciment sur la Zion 2

Jordan Brand continue de faire dans l’original avec la Zion 2. Initialement présenté en version « Vaudou », la deuxième chaussure signature de Zion Williamson est cette fois habillée d’une couche de ciment, avec du gris tacheté au niveau de la semelle qui remonte jusqu’au niveau du talon.

Le reste de la tige est en noir, et l’ensemble est assorti de touches de rouge, sur les logos notamment, présents sur la languette et le talon. La date de sortie de cette Zion 2 « Black-Cement » devrait intervenir dans les prochaines semaines.

(Via SneakerNews)

