Le grand jour pour la Air Jordan 11 IE Low

Un an après la sortie de la version « Bred », la Air Jordan 11 IE est de retour sous un coloris baptisé « Light Orewood Brown » qui alterne entre différentes couches de blanc, gris et beige.

On retrouve une tige composée de plusieurs teintes « crème », agrémentée de bandes beiges contenant des aérations en gris. Le contour des lacets est également gris. La semelle apparaît elle en blanc nacré et gris translucide.

Ce modèle est disponible depuis aujourd’hui sur le territoire nord-américain pour 185 dollars.

(Via SneakerNews)

—

