Jalen Brunson veut faire mentir les prévisions à New York

Un Tom Thibodeau satisfait, c’est rare. Surtout depuis un an. Et pourtant, le coach des Knicks a beaucoup apprécié la prestation de ses joueurs, cette nuit face aux Pistons.

« Il y a eu beaucoup de bonnes choses, comme le début du match, et j’ai aimé la façon dont nous avons commencé le troisième quart-temps, avec de l’altruisme, et cela commence avec Jalen [Brunson]« , a déclaré le coach des Knicks. « Quand il nous lance et que nous arrivons à faire des stops défensifs, à remonter le terrain et à partager le ballon, alors le jeu devient facile pour tout le monde. »

C’est vrai que Jalen Brunson change beaucoup de choses, par son agressivité et son leadership. Il en impose tout de suite, et ses coéquipiers l’acceptent. Il signe 16 points à 7 sur 9 aux tirs, avec 5 passes et une seule balle perdue en 20 minutes.

« C’est un match de présaison, et il ne compte pour rien, mais je m’étais préparé comme si c’était un vrai match » explique Jalen Brunson. « C’est comme ça que j’aborde chaque match. Cela s’est bien passé. Je suis content qu’on ait gagné, et qu’on prenne le bon chemin. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut progresser, et je préfère apprendre d’une victoire que d’une défaite. »

« On sait que les gens doutent de nous »

Il faut rappeler que Jalen Brunson arrive en terrain conquis puisque son père fait partie du staff de Tom Thibodeau, et qu’ils sont proches du président Leon Rose. Il y a une place de leader à prendre après une saison ratée, et il assume déjà ses responsabilités. Comme celles de faire mentir les pronostics.

« Je ne pense pas que nos ambitions soient plus basses. Je crois que ça commence dans le vestiaire : comment prendre ce type d’information ? » répond-il à propos des prévisions qui ne les voient pas en playoffs. « On sait que les gens doutent de nous. Comment prouver à nous mêmes que nous sommes l’équipe qu’on souhaite être ? »

Pour Tom Thibodeau, la base pour travailler est là avec un Julius Randle moins glouton ou un Fournier plus concentré en défense, et il faut aller de l’avant.

« Ecoutez, c’est le premier match de pré-saison, et on ne va pas s’enflammer… » prévient Tom Thibodeau. « Il y a beaucoup de choses que nous devons corriger et améliorer, mais c’est un bon premier pas. Cela nous donne une base de référence pour savoir où nous en sommes. Et il y a beaucoup de travail à faire pour l’avenir.«