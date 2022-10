Le public de Seattle voulait attirer l’attention d’Adam Silver

La NBA n’a pas annoncé son expansion et le retour de Sonics, mais le match de présaison entre les Clippers et les Blazers, à Seattle, a permis aux fans de basket de la Cité Emeraude d’afficher leur passion.

Ces derniers ont d’ailleurs été chauffés à blanc par Steve Ballmer, local de l’étape puisqu’il a longtemps vécu dans le coin en tant que P-dg de Microsoft, dont le quartier général se situe à Redmond, à quelques kilomètres. Le patron des Clippers s’est ainsi adressé avant le match aux 18 440 de la Climate Pledge Arena, remplie comme un oeuf.

« Je suis tellement heureux de voir la Climate Pledge Arena, ce bâtiment fantastique, s’illuminer ce soir. Je suis tellement heureux que nous jouions contre les Blazers de Portland … Je veux savoir si vous êtes d’accord avec moi. J’ai vu des milliers de matchs de basket à Seattle, chez les enfants, en AAU, chez les pros, à l’université… Alors, si c’est une ville de basket, bon sang, je veux l’entendre » a ainsi réclamé l’hyperactif milliardaire.

« Le fait que ces équipes NBA jouent ici, dans des installations de premier plan, ça montre à tous que si une équipe est disponible, c’est ici qu’elle doit être »

Le public a répondu par des exclamations, qui ont continué durant le match. Il faut dire que Seattle avait mis le paquet pour ce match de présaison, avec la présence du Gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, du maire de Seattle, Bruce Harrell, mais également de nombreuses personnalités liées aux Sonics ou à la ville : Gary Payton, Shawn Kemp, Detlef Schrempf, Lenny Wilkens, George Karl, Sam Perkins, Jamal Crawford, P.J. Carlesimo…

« Espérons que cela soit une indication de ce que peut être le basket à Seattle », a expliqué Detlef Schrempf. « Les Sonics sont partis depuis une douzaine d’années et nous avons toujours une large communauté de fans. Les gens croient toujours en la NBA, même s’ils n’ont pas eu l’occasion de soutenir leur équipe. Vous le voyez avec les gens qui affichent ces couleurs. Le fait que ces équipes NBA jouent ici, dans des installations de premier plan, ça montre à tous que si une équipe est disponible, c’est ici qu’elle doit être. »

Pour le maire de Seattle, les fans des Sonics ont fait ce qu’ils avaient à faire pour montrer à Adam Silver que la ville méritait de retrouver sa franchise NBA dans le futur.

« Ce que je peux dire, c’est que nous avons l’attention d’Adam Silver », a conclu Bruce Harrell. « Ils ont compris la taille de la ville et du marché qu’il y a ici à Seattle. Même lorsque mon ami et mon frère Jamal Crawford a reçu LeBron (James) et d’autres ici cet été, les fans sont venus. Très franchement, nous avons le financement. Nous avons l’immobilier. Nous avons les fans. C’est ce que des soirées comme celle-ci signifient pour moi. »