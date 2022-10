Denver active la quatrième année du contrat rookie de Zeke Nnaji

Les franchises ont encore jusqu’au 31 octobre pour activer les troisième et quatrième années de leurs joueurs draftés au premier tour en 2020 et 2021. La réflexion a pris bien moins de temps pour Denver qui a décidé de prolonger l’aventure de Zeke Nnaji dans les Rocheuses.

Poste 4 explosif, longiligne et mobile, l’ex-pensionnaire d’Arizona a montré de belles choses la saison dernière et a visiblement débuté le camp d’entraînement avec la même énergie.

« Zeke a fait un excellent camp, pas un bon camp, un excellent camp », avait déclaré son coach Mike Malone dès vendredi dernier. « Il a mis beaucoup de temps et d’énergie pour devenir plus fort. Vous savez qu’il va travailler dur. C’est comme ça qu’il a été élevé. C’est un gamin formidable, une personne formidable, avec une grande éthique de travail. Il joue bien. Il a un impact sur le jeu. Il va chercher des rebonds offensifs, il sait finir. C’est l’un de nos défenseurs qui parlent le plus. Je suis vraiment heureux et fier de Zeke Nnaji ».

De quoi inciter le « front office » des Nuggets à le sécuriser pour la saison 2023/24, au cours de laquelle il touchera 4.3 millions de dollars, alors qu’il a encore affiché toute son énergie face à Oklahoma City, la nuit dernière, en compilant 15 points et 6 rebonds (dont 5 offensifs) en 17 minutes sur le parquet.